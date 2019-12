Tras la cumbre con Moyano, Alberto Fernández elige a un hombre de Massa para el Ministerio de Transporte

por Diamela Rodríguez

La larga disputa por el Ministerio de Transporte en el Gobierno de Alberto Fernández parece haber quedado saldada. Tras el encuentro con Hugo Moyano, que reclamaba un hombre suyo para el cargo, el presidente electo designaría en esa cartera a Mario Meoni, un aliado de Sergio Massa. La decisión descarta las candidaturas de Florencio Randazzo y de Raúl Pérez, y tensiona la relación con el líder camionero, un actor clave para el "pacto social" que necesita acordar el próximo presidente.

El seguro sucesor de Guillermo Dietrich fue intendente de Junín entre 2003 y 2015, pero perdió las últimas dos elecciones comunales ante el candidato de Cambiemos Pablo Petrecca. De origen radical, Meoni integró la transversalidad que idearon Néstor Kirchner y Alberto Fernández en 2007. Seis años después se sumó al Frente Renovador cuando Massa rompió con el kirchnerismo para competir en las legislativas como principal referente opositor. Pero su amistad con el tigrense es más antigua: según relataron a PERFIL, el vínculo se remonta a 1999 cuando ambos ocuparon el rol de diputados en la Legislatura bonaerense.

Axel Kicillof y Sergio Massa junto a Mario Meoni en la campaña a intendente de Junín.

"Es un hombre sumamente digno", describieron al exintendente desde el entorno massista. Además de la amistad, la extrema confianza se la ganó en 2015, cuando Massa decidió presentarse como candidato presidencial (contra todos los pronósticos) y quedó tercero lejos. Meoni fue de los pocos dirigentes que se mantuvieron en el Frente Renovador tras la derrota, decisión que le provocó su propio traspié en la intendencia de Junín. Desde 2016 ocupa el cargo de director en el Banco Provincia.

"No lo conozco personalmente", respondió Hugo Moyano sobre Meoni este miércoles 5 de diciembre en diálogo con TN. El camionero es uno de los más perjudicados por el nombramiento: aspiraba a ubicar a Guillermo López del Punta, un abogado que pasó por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en la gestión Duhalde. Sin embargo, Moyano no descarta la posibilidad de colocar un hombre suyo en la segunda línea del Ministerio.

Alberto se reunió con Moyano y hay ruido por el ministro de Transporte

"Yo no necesito cobrar nada, (Alberto Fernández) no me debe nada", aclaró el líder sindical sobre la conflictiva conformación del Gabinete del presidente electo y sus intentos por influir en la elección de los cargos.

Fernández y Moyano se reunieron este martes en la sede de Camioneros, en un contexto especial. El sindicato venía de impulsar medidas de fuerza en reclamo del bono de fin de año, uno de los temas que los enfrentan con los "gordos" de la CGT. Fernández, más cercano a ese sector gremial, busca moderar los reclamos salariales como parte del pacto social para luchar contra la inflación, y además enfrenta el pedido por los cargos.

Durante la reunión, Moyano y Fernández hablaron sobre "poner un hombre en Transporte que conozca, no alguien de mi confianza", según contó a TN. Además, no descartó que esa persona elegida por él finalmente tenga un lugar en la Secretaría y no en el Ministerio.

Otro de los frentes de Fernández deberá resolver es la interna entre el líder camionero con los miembros de la CGT. En un principio el presidente electo soñó con la reunificación de la central obrera para lograr el "pacto social". Sin embargo, los desencuentros por el bono de fin de año pondría en peligro ese objetivo: algunos adelantaron que no lo solicitarán, mientras camioneros reclama 20 mil pesos para sus trabajadores, incluso, realizaron una protesta en la sede del Ministerio de Trabajo con amenazas de paro que terminó en conciliación obligatoria.

La interna con la CGT habría llegado a la reunión con el presidente electo. Según publicó La Nación, algunos sindicalistas reprocharon la estrecha relación con Héctor Daer y hasta hubo un cruce irónico entre Fernández y Moyano. "El 10 habrá una gran movilización", resaltó el exjefe de Gabinete sobre los festejos que prepara la central obrera para el día de su asunción. "Nosotros también vamos a acompañar", respondió el líder camionero.

DR/FF