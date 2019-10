Alberto suma a Randazzo a una recorrida bonaerense de campaña

Alberto Fernández tendrá mañana una foto con Florencio Randazzo. Será una imagen de mucha carga simbólica para la unidad del peronismo de cara a la elección.

El ex ministro del Interior cotiza en alza: significa la incorporación de un “díscolo” del kirchnerismo a una recorrida de campaña del Frente de Todos. Randazzo se fue en malos términos del espacio, enfrentado con Cristina, por la decisión unilateral de la expresidenta de bendecir a Daniel Scioli como candidato a la presidencia sin internas.

La enfrentó a ella, incluso, dos años después, en las legislativas de 2017, con Alberto Fernández como su jefe de campaña. Ahora, sin la expresidenta, Fernández y Randazzo compartirán este viernes una actividad, habrá foto y posiblemente declaraciones.

En medio de rumores, Randazzo se reencontró con Alberto F.

Alberto se reencontró con Florencio hace una semana, durante un almuerzo en un hotel porteño. Hacía dos años que no se veían. Charlaron mucho de política: siempre tuvieron buena relación, Había buen feeling cuando uno era jefe de gabinete y el otro ministro. Y eso se preservó.

En 2017, Randazzo lo eligió a Alberto como su jefe de campaña, para competir por el PJ contra la expresidenta. La relación del ex funcionario con ella quedó mal, pero con Fernández no. La semana pasada, cuando volvieron a verse, charlaron de muchas cosas. Los dos dijeron hacia afuera que no hubo ofrecimientos de cargos.

Este viernes habrá al menos una foto, un apoyo y alguna declaración. Cuando PERFIL preguntó hace unos días si veían posible un reencuentro entre Randazzo y Cristina, desde el entorno del ex ministro contestaron con una pregunta retórica: “¿Por qué debería hacerse?”.