Brian, tras reunirse con Alberto: "Me va a ayudar a conseguir laburo"

El domingo 27 de octubre, durante las elecciones presidenciales que consagraron a Alberto Fernández como presidente electo, Brian Gallo -que oficiaba de presidente de mesa en una escuela de Moreno- fue fotografiado sin saberlo por una persona que concurrió a votar, y que luego publicó la imagen en redes sociales, relacionándolo con un potencial delincuente por su vestimenta. Tras los comentarios discriminatorios hacia el joven que se viralizaron en las redes, el dirigente del Frente de Todos lo invitó a una reunión, y se encontraron este miércoles.

A la reunión con el presidente electo, el joven llegó acompañado por su madre y su hijo. "Es un orgullo (la convocatoria de Fernández), me siento bien. No tengo palabras. Nadie mejor que el futuro Presidente que te hable y que te diga que te va ayudar y que está con vos", contó el joven.

En declaraciones a la prensa a la salida del encuentro, Gallo contó que se trató de una reunión amena y que Fernández le dijo que lo ayudaría a conseguir un trabajo en blanco: "Me va a ayudar a conseguir laburo". "Nos cagamos de risa un rato cuando se puso la gorra", dijo también al referirse al gesto del ex jefe de Gabinete, que al abrazarlo se puso la gorra de Brian y ambos posaron ante las cámaras.

Discriminaron a un fiscal de mesa por su ropa y su familia lo defendió en redes sociales

La foto del joven se había viralizado en las redes sociales el domingo con leyendas como: "Si votás en Moreno no lleves cosas de valor", "Votá porque te robo" o "Dame tu DNI y tu celular". "Me molestó mucho lo que se dijo (tras la viralización de su foto), pero ya no le doy bola. A seguir adelante y laburar", afirmó el joven. Y agregó: "Espero que seamos todos humildes y que tomen esto como ejemplo de lo que está pasando".

La intendente electa de Moreno del Frente de Todos, Mariel Fernández -allegada a la familia de Brian- contó en su cuenta de Twitter que el joven "trabaja en una cooperativa que es contratada por la provincia de Buenos Aires para sanear arroyos", y ayuda como voluntario en el Club de Fútbol Casa 2000", donde se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para niños del barrio.

"Ojalá logremos que otros jóvenes tengan tu responsabilidad, tu compromiso social, tu compromiso con el trabajo y tu compromiso político para cambiar la realidad que no nos gusta. Te felicito y estoy muy orgullosa de vos", publicó la jefa comunal electa.

Luego, varios dirigentes políticos se sumaron al repudio y el propio Fernández pidió: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", escribió en su cuenta de Twitter. Tras esa manifestación, el ahora presidente electo recibió al joven en las oficinas de la calle México al 300, en el barrio porteño de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto y Brian, en las oficinas de calle México del presidente electo.

Fernández se solidarizó con el joven y se sacó una foto con la gorra de Brian puesta hacia atrás, y un contundente mensaje: "Para que todos entiendan cómo es la historia: la gorra no cambia nada". Luego de la reunión, escribió: “Brian Gallo fue víctima de una discriminación que no es tolerable en la Argentina y con la que espero que podamos terminar de una vez. Me dijeron que juntarme con él iba a parecer oportunista. Si es una oportunidad para que dejemos de un lado nuestros prejuicios, bienvenida sea”.

Brian Gallo fue víctima de una discriminación que no es tolerable en la Argentina y con la que espero que podamos terminar de una vez.



Me dijeron que juntarme con él iba a parecer oportunista. Si es una oportunidad para que dejemos de un lado nuestros prejuicios, bienvenida sea. pic.twitter.com/4cITqbpCYK — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2019

Gallo trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda como voluntario del Club de Fútbol Casa 2000. "A él le dolió bastante porque es un chico de perfil bajo. Es un pibe que casi ni habla, es muy vergonzoso. Le dolió mucho", contó su mamá Claudia González en declaraciones a Radio 10.

A.G./ EA