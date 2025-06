Un grupo de radicales quiere sesionar y apunta contra Espert

Para la Casa Rosada resulta imperioso retomar la iniciativa desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta retomó una centralidad, aún desde la prisión domiciliaria, con impactos aún desconocidos en el Congreso.

Los próximos pasos del oficialismo estarán concentrados en activar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley Colchón, es decir, la reforma de la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario. Ambas forman parte de la “Ley de Inocencia Fiscal”, que fue presentada hace dos semanas por el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, José Luis Espert. El legislador se prepara para jugar como candidato en la provincia de Buenos Aires, pero el camino que tiene por delante en las próximas dos semanas podría ponerlo en aprietos, a partir de una ofensiva iniciada por sectores del radicalismo que buscarán sumar aliados en los próximas dos semanas.

La fecha límite es el miércoles 2 de julio, la fecha que pidieron distintos diputados radicales para sesionar y tratar una serie de proyectos que no tienen dictamen, pero que apuntan directamente a Espert, en su calidad de titular de una de las comisiones más importantes de la Cámara Baja. El bloque Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano, junto con el monobloque Unidos, del santafesino Mario Barletta, presentaron un pedido de sesión para llevar al recinto una serie de proyectos que no tienen dictamen y que requieren pasar por la comisión que preside Espert. El pedido también lleva las firmas de Julio Cobos y Natalia Sarapura, dos integrantes del bloque de la UCR, que preside Rodrigo De Loredo. Buscan sesionar para que el recinto obligue a Espert a que la comisión que preside trate en forma urgente los proyectos presentados para una nueva ley de presupuesto universitario. Son seis textos que pasaron por la Comisión de Educación, pero no prosperarán hasta que no sean tratados por Presupuesto. El temario solicitado incluye otras iniciativas que el Gobierno quiere impedir para no tener que vetarlas. Uno de ellos es la declaración de emergencia pediátrica por dos años, que no pudo ser tratada en la última sesión porque el PRO, La Libertad Avanza y la UCR se levantaron a las 2.30 de la madrugada y el recinto quedó sin quórum. Además sumaron iniciativas para el sector PyME, un programa de salud mental para jovenes, promoción de salud cerebral y la implementación de Juicio por Jurados. Ante las consultas de PERFIL, cerca de Espert prefirieron el silencio. Los radicales que impulsan la sesión esperan que el temario crezca para sumar el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y otros espacios opositores. El plan opositor choca con los planes del oficialismo, que tiene a Espert como protagonista para la Ley Colchón, y apunta a poner al legislador en una situación incómoda que puede desgastarlo en la previa electoral que el presidente Milei quiere que protagonice.