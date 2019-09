Una lluvia de pesos de la deuda presiona la calma del dólar a $ 58

por Mirta Fernandez

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL), que en el marco del cepo es la vía que utilizan las empresas para sacar divisas al exterior mediante la compra de bonos y acciones, cerró el viernes en 30%. Pero en las próximas semanas podría ampliarse: se prevé una mayor demanda en ese mercado derivada del pago de vencimientos de títulos en moneda local del Tesoro. Es una montaña de pesos que está en manos de compañías y fondos del exterior que pueden salir a buscar dolarizarse como sea.

Los analistas consultados por PERFIL advierten que esa situación podría llevar al BCRA a “profundizar” las restricciones. “Hay una porción menor que poseen también las personas físicas que, como fueron excluidas del reperfilamiento de deuda, cobrarán el 100% y si persiste la falta de confianza y deciden dolarizar presionará al tipo de cambio oficial”, señaló Melisa Sala, de LCG. Asimismo, los pagos de títulos en dólares afectarán las reservas. Según los cálculos de LCG, tras el reperfilamiento de deuda, de acá hasta diciembre hay vencimientos entre instrumentos en pesos y en dólares por alrededor de US$ 5.724 millones. De ese monto, 1.202 millones vencen en septiembre, 998 millones en octubre, 883 millones en noviembre, y 2.641 millones en diciembre.

Tensión. Para los analistas, la mayor amenaza son los vencimientos en pesos que presionarán sobre el CCL. Y hay fechas claves este mes y en octubre. Mauro Mazza, de Bull Market Broker, alertó que “va a haber un shock de pesos en las próximas semanas que van a ir al CCL; en este escenario no hay límite para la brecha”. El financista Christian Buteler advirtió: “Si la mayoría lo quiere sacar del país va a hacer CCL y en esos días se va a disparar el precio”.

Mazza precisó que en el calendario el primer riesgo aparece el próximo viernes 20 de septiembre con el vencimiento del TJ20 (Bono de Política Monetaria) por el equivalente a unos US$400 millones; “la mitad son de inversores del exterior, principalmente Pimco y Templeton”. Nery Persichini, de GMA Capital, estimó que “es muy probable que ante ese pago en pesos, la necesidad de expatriarlo lleve a hacerlo a través del CCL” y admitió que “es imposible saber dónde puede ir la brecha; hoy como está el mercado esos millones de pesos harán ruido”. Mazza apuntó también al 27 de septiembre, cuando vencen letras en pesos “que más del 70% tiene Pimco”. Melisa Sala, de LCG, mencionó que otras fechas cruciales serán el 3 de octubre y el 17 de ese mes, cuando vencen intereses de los Bote 2021, 2023 y 2026 que se pagan en pesos por el equivalente a unos US$ 300 millones. Sobre estos bonos, un informe de Consultatio prevé que “al tener una alta participación de no residentes entre los tenedores, ese factor podría presionar para un valor superior de la brecha que implique que los controles se profundicen”. Persichini sostuvo que “un driver importante será si entra o no el desembolso del FMI”. “Si ingresa podría descomprimir porque dejará más holgado al sector público para atender los vencimientos”, dijo, pero especuló que “como la restricción sobre las personas humanas no es tan grande, si en el futuro las cosas no salen bien puede haber una mayor limitación”.