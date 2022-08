El planteo de recusación que presentó el Gobierno de la Ciudad contra el juez Roberto Gallardo en el expediente por el vallado y la custodia de Cristina Kirchner frenó la audiencia que estaba prevista este miércoles 31 de agosto en los tribunales porteños. A la salida, el juez criticó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta: "El jefe de Gobierno debería empezar a leer la Constitución".

Las declaraciones del juez porteño fueron a la salida de la audiencia que duró menos de cinco minutos y se llevó a cabo en uno de los salones del primer piso de los tribunales porteños de la calle Suipacha. Las únicas que se presentaron fueron las legisladoras porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Ofelia Fernández, que lo hicieron minutos antes de las 9 de la mañana.

Si bien la realización de la audiencia corría riesgo a partir del planteo de recusación que anunció ayer a la tarde el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, bien temprano en el Juzgado de Gallardo preferían ser cautelosos. "La audiencia va a arrancar a las 9 y se va a definir qué pasa", repetían fuentes judiciales.

Tal como anticipó ayer, el funcionario porteño no se presentó y tampoco lo hizo el ministro nacional Aníbal Fernández. Mientras tanto, Neira y Fernández esperaban en el salón de audiencias del primer piso en un silencio que sólo se cortaba por el ruido del aire acondicionado y las computadoras.

A las 9:15 Gallardo entró al salón junto a sus secretarios, dio los buenos días y anticipó que el encuentro iba a ser corto. "El Gobierno de la Ciudad, fuera del horario hábil, presentó a las 18 horas de ayer un planteo de recusación. La Cámara del Fuero tendrá que resolver si el planteo es procedente con lo cual hasta tanto eso ocurra queda suspendida la audiencia", dijo.

El lunes, el juez había ordenado al jefe de Gobierno porteño "que por conducto de del Ministerio de Seguridad de la Ciudad cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora Vice Presidenta de la Nación". Horas más tarde, D'Alessandro dijo en Twitter que el juez "debería explicar su histórico ensañamiento con la Ciudad" y anunció que presentarían la recusación.

La disputa judicial se da en el marco de un expediente que se abrió a partir de cautelares presentadas el sábado por el referente de Patria Grande Juan Grabois y las legisladoras Fernández y Neira, donde se ponía en tela de juicio la intervención de la Policía de la Ciudad en el operativo que terminó con escenas represivas durante las movilizaciones de apoyo a la vicepresidenta.

Una vez terminada la fallida audiencia de esta mañana, Gallardo bajó hasta la puerta de entrada de los tribunales porteños y dijo ante los medios que "es una costumbre que cada vez que el Gobierno se siente molesto con la actuación de la Justicia procede a recusarme".

De espaldas: Ofelia Fernández y Claudia Neira escuchan a Gallardo.

El funcionario dijo que eso no solo ocurre ahora sino que "lo han hecho con el expediente de las morgues, las investigaciones en torno a Costa Salguero y los chicos de Rappi". Gallardo es, además, el juez que en abril pasado ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial porteño tras identificar un uso sospechoso de información: en ese expediente también fue apartado por decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ).

"Puedo dar mi opinión sobre usos disfuncionales de la recusación pero la conclusión la tiene que sacar la sociedad. Uno actúa bajo la Constitución. Este librito (NdR: mostró ante las cámaras la carta magna) debería empezar a leer el jefe de Gobierno", manifestó.

Con vehemencia, Gallardo criticó a Larreta porque "acusa a los jueces de K pero se confunde: Constitución se escribe con C. Yo no soy ni K ni M ni R, soy un juez de la Constitución. El problema del jefe de Gobierno es con la Constitución, no conmigo".

El magistrado porteño dijo que no se siente perseguido por el gobierno larretista si no que lo preocupa "que el jefe de Gobierno invite a no cumplir una orden judicial" porque "eso nos pone en una situación de anomia social".

En el cierre, se preguntó: "¿Cómo le podemos pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley cuando el propio jefe de Gobierno dice que no la va a cumplir. Su vocación republicana está bastante en tela de juicio".

Con la recusación, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad deberá evaluar el planteo y definir si hace o no lugar a la presentación. De momento Gallardo está apartado pero eso lo confirmará esa instancia superior en una disputa judicial que probablemente escale hasta llegar al estrado del TSJ.