"Vergüenza ajena", "asco" y "multa irrisoria": la reacción de la oposición por el cierre del 'Olivosgate'

La situación por la fiesta realizada en la Quinta de Olivos cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus tuvo este lunes su último capítulo judicial para el jefe de Estado y su pareja, que deberán abonar 1,6 y 1,4 millones de pesos, respectivamente, para reparar el daño causado.

A través de la red social Twitter, los dirigentes opositores mostraron su desacuerdo y lanzaron fuertes cuestionamientos por la decisión del magistrado y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

"VERGÜENZA AJENA", escribió en mayúsculas la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en un mensaje donde adjuntó un artículo periodístico sobre el hecho. Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, lo calificó de "fallo histórico" y apuntó: "El Presidente, que no pudo explicar por qué no trajo 13.2M de Pfizer, recibió una multa irrisoria equivalente a 750 vacunas por hacer fiestas violando una norma que él dictó mientras los mortales no podíamos salir ni a la esquina".

"En vez de investigar si el cumpleaños de mi querida Fabiola en Olivos fue la única festichola que armó Alberto Fernández mientras nos tenían encerrados, el juez Mirabelli hizo lugar a este disparate", señaló su colega, Fernando Iglesias. "Van cuatro décadas de peronismo judicial: Al amigo, todo. Al enemigo, ni Justicia", añadió.

En tanto, el líder del radicalismo en la Cámara baja, Mario Negri, indicó que el dinero que deberá pagar el mandatario "equivale a 23 pesos por cada uno de los 128.825 fallecidos por Covid". "Una vergüenza judicial que los argentinos no perdonarán, la condena es moral", advirtió.

"No pudimos ver a nuestros familiares ni darles un último adiós pero el Presidente festejaba riéndose de todos nosotros y de las restricciones que él mismo nos impuso", expresó también la diputada de la Coalición Cívica, Graciela Ocaña.

"El juez Mirabelli al servicio de la impunidad. El Presidente pagó $1,6 millones para ser sobreseído por la festichola de Olivos", lanzó el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy. "Nunca burlarse de los 47 millones de argentinos fue tan barato", agregó.

En ese sentido, José Luis Espert, de Avanza Libertad, dijo que el magistrado "debería, de oficio, dar una amnistía a todos los que tienen causas por querer laburar o manifestarse por querer laburar en el medio de la cuarentena" y definió la resolución en una sola palabra: "Asco".

Además, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, decidió "modificar" un título y escribió: "Corrijo: La fiscalía aceptó la coima de Alberto Fernández".

Fiesta en Olivos: Republicanos Unidos "agotará las vías legales"

Yamil Santoro, presidente de Republicanos Unidos, espacio desde donde se presentó la primer denuncia, aseguró que darán “batalla Jurídica” a la decisión del juez Lino Mirabelli. "Lo que correspondía es que Alberto Fernández terminara procesado y condenado”, expresó a través de un comunicado.

"Mirabelli era el último garante para que se respetara la juridicidad del proceso. Vamos a agotar todas las vías legales para enfrentar esta aberración jurídica", resaltó. Además, Santoro observó que hubo " una intención de clausurar la posibilidad de que haya Justicia tras la decisión de no incorporar como querellante a los padres de Solange Musse y a la Fundación Apolo.

"Necesitamos más ojos y más manos trabajando para que no se cometan abusos jurídicos. Todo esto lejos de garantizar la Justicia ayuda a consagrar la impunidad", concluyó.

El hecho resultó ser uno de los primeros escándalos del Gobierno Nacional, ya que en julio del 2020 regían fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus para todo el país y el encargado de aplicar las medidas participó del festejo de cumpleaños de su pareja.

Según comunicó la Justicia, el jefe de estado deberá enviar la suma al Instituto Malbrán y el resto de los invitados al festejo lo donará a otras instituciones y hospitales que luchan contra el Covid-19.

