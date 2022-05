Olivosgate: Alberto defendió el acuerdo para cerrar el caso

Mientras piensa en sacar un préstamo para pagar la multa por la fiesta de Olivos y avanzar con el cierre de la causa, el Presidente volvió a hablar del festejo del cumpleaños de Fabiola, por el que se lamentó y aseguró que en la defensa judicial hizo uso de sus derechos como ciudadano.

“Los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo hice. Utilicé un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa como presidente”, dijo el Presidente este viernes al volver a hablar sobre el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en julio de 2020, mientras regían las restricciones por la pandemia del coronavirus para todo el país.

“Yo lamento mucho lo que pasó. Fue un descuido nuestro producto del vértigo que se vivía en Olivos y no debió haber ocurrido. Las mejores disculpas que puedo ofrecer es haber actuado como un ciudadano común, dar cuenta de mi error y someterme a la decisión de la Justicia”, sostuvo el jefe de Estado. Deberá pagar 1,6 millones de pesos mientras que su mujer desembolsará 1,4 millones.

En declaraciones a Radio con Vos, Fernández explicó que la suma la puso el fiscal y que no tiene comparación con la demanda que promueve contra la líder del PRO, Patricia Bullrich, en la que reclama una indemnización de $ 100 millones por sugerir que Fernández pidió coimas a Pfizer para facilitar la llegada de vacunas contra el coronavirus.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la decisión del fiscal con una señora que me acusó de ser un coimero en el momento más trágico del mundo, cuando dijo que yo estaba haciendo negocios con Pfizer, queriendo cobrar una coima a cambio de traer la vacuna?”, preguntó. El último martes, Fernández y Bullrich protagonizaron una audiencia de mediación en la que, sin verse las caras, no hubo acuerdo. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, dijo la dirigente de la oposición. El abogado del Presidente, Gregorio Dalbón, le respondió: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

El jefe de Estado tomará un préstamo del Banco Santander ya que asegura no contar con la suma que la Justicia le reclama. Se trata de una suma equivalente a la compra de un respirador.