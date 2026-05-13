Este miércoles, el ahora diputado liberal Luis Petri le respondió a través de redes sociales a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que la funcionaria presentara una querella por calumnias e injurias con un mordaza legal contra el extitular del Ministerio de Defensa.

"No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!", reveló el legislador a través de su cuenta de X.

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Recientemente, fue desestimada por inexistencia de delito la denuncia que Villarruel realizó contra Petri luego de que el legislador la calificara de "golpista". En su presentación la vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero del prime time de A24.

Tras el revés recibido por parte de la Justicia, la titular del Senado volvió a cargar contra el exministro de Defensa y esta vez lo acusó de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, junto a una infracción al artículo 213 bis del Código Penal que hace referencia a la "coerción ideológica".

Si bien desde el juzgado federal criminal correccional federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, se descartó la configuración de delitos de acción pública, argumentando que los hechos no constituyen ilícito alguno, la funcionaria insistió con su demanda y le impuso a Petri una "mordaza legal" para que no pueda mencionarla públicamente.

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El cruce entre Petri y Villaruel se produjo luego de que el diputado libertario por Mendoza dijera que la vicepresidenta estaba siendo "funcional a la oposición", por sus actitudes previas a la apertura de sesiones ordinarias, y la calificara de "golpista" cuestionando su rol institucional.

A pesar de la insistencia de la vicepresidenta, la Justicia indicó que las declaraciones mencionadas no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático, por lo que las denuncias y acusaciones no prosperaron.

En este contexto, el juez Ramos convalidó también el dictamen del fiscal Ramiro González, quien sostuvo que las declaraciones del exministro de Defensa podían encuadrarse dentro del marco respaldado por la opinión y crítica política.

AS./fl