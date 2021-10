Vídeo: Espert levantó un caño para parodiar el debate con Del Caño y hasta le pegó cachetadas

El debate de candidatos bonaerense en TN dejó varios momentos de extrema tensión, varios de ellos protagonizados por el candidato a diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert y el postulante del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Tras el debate, para ironizar y buscar dejar en ridículo a su contrincante, el economista liberal parodió el intercambio levantando un caño del piso para simular el cruce.

Al recorrer una obra en remodelación en San Vicente, en medio de una supuesta charla informal con trabajadores, Espert levantó del piso un caño tirado y simuló un diálogo con Del Caño, con quien se sacó más chispas en el picante debate electoral del miércoles por la noche.

Según deslizaron en su entorno, Espert les habría comentado a los trabajadores de la obra que, a diferencia de ellos, a Del Caño nunca lo había visto trabajar.

Fue entonces cuando improvisó una suerte de actuación o parodia: sosteniendo con su mano derecha el caño de metal y mirando al objeto de frente, le preguntó: "¡Nico! ¿Me contestas lo de las empresas Offshore".

Tras un silencio, el referente liberal terminó la interpretación abofeteando dos veces al caño, dando a entender que ese fue simbólicamente el resultado del duelo verbal que mantuvo la noche anterior con el dirigente trosquista.

Del Caño cruzó a Espert: "Sos una colectora de Juntos por el Cambio"

En el debate, Del Caño acusó a Espert de "defender a empresarios que van a las offshore que se lleven la plata para no pagar impuestos". "¿Vos decís que yo defiendo empresarios que se llevan la plata afuera? ¿Quiénes son?", replicó el candidato de Avanza Libertad, durante el duelo mano a mano.

Un tanto desconcertado ya que no esperaba esa repuesta, el dirigente izquierdista repreguntó: "¿Vos no defendés las cuentas offshore?". "No", respondió Espert, quien tras una pausa aprovechó la situación para arrinconar a Del Caño: "¿Vos me conocés alguna declaración mía en la que haya defendido a las offshore? Yo te digo que no".

Sin embargo, Del Caño no se dio por perdido y salió de contraataque: "Lo que escucho de vos permanentemente es que planteás que los empresarios pagan muchos impuestos, y lo que yo digo es que muchos de los empresarios que vos defendés eluden y se llevan la plata afuera".

Nicolás Del Caño, José Luis Espert y Cynthia Hotton en el debate. FOTO: Ernesto Pages / Néstor Grassi

ED