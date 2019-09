"Vinieron proponiendo pobreza cero y se van con la sanción de la emergencia"

por Rosario Ayerdi

La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner superó en La Matanza el 62 por ciento de los votos en las elecciones del 11 de agosto. Axel Kicillof (quien junto con Verónica Magario sacó algunos votos más) la bautizó como “la capital nacional del peronismo y la industria”. Este fue el escenario elegido por la candidata a vicepresidenta para volver a presentar su libro Sinceramente. Al igual que en sus apariciones anteriores, la senadora apuntó a la política económica de Mauricio Macri, cuestionó fuertemente el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y defendió las políticas del kirchnerismo. Pero aclaró que la etapa que viene, con su compañero de fórmula en la presidencia, se abrirá una etapa de diálogo con todos los sectores.

“Vamos a iniciar una etapa diferente. Alberto es una persona de mucho diálogo. Pero quiero que los sectores que más se beneficiaron le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir; esta es la etapa que viene”, dijo la ex presidenta en su discurso de poco más de una hora.

En un acto en la Universidad Nacional de La Matanza frente a miles de militantes recordó las distintas visitas y obras que su gobierno y el de Néstor Kirchner implementaron para el distrito más populoso del país. “Inauguramos el primer shopping que llegó a ser el segundo en ventas en toda la Argentina. El McDonald’s de Laferrere era el segundo lugar de todo el país de mayor consumo de hamburguesas. Esta era la vida de los argentinos, la de ir a comprar algo al shopping, ir a comerse una hamburguesa. Eso no fue gracias a una persona, fue gracias a un modelo económico”, dijo la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos.

Cristina no solo apuntó contra Mauricio Macri, sino que también lo hizo contra la ex directora del FMI: “El otro día la veía a Christine Lagarde. La vi con cara de yo no fui, con cara de nosotros no queríamos en realidad”. Y pidió que “nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias”.

Sobre los últimos números de pobreza y desempleo, la senadora que acaba de regresar de Cuba, en donde visitó a su hija Florencia que está bajo tratamiento médico, dijo: “Vinieron proponiendo pobreza cero y se van con la sanción de la emergencia alimentaria”.

Con el candidato a gobernador, Axel Kicillof, y la intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora, Verónica Magario, en el público también cuestionó a Cambiemos por el “avasallamiento de las instituciones”. “Ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas” y dio como ejemplo al “Congreso que no funciona, no hay sesiones” y al Poder Judicial. Fue la única mención de Cristina sobre el Poder Judicial, un día después de que el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa de los cuadernos de las coimas en la que la ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó fondos a través de sobornos a empresarios.

Al finalizar el encuentro dentro de la universidad, como ya es habitual, la senadora salió a saludar a los miles de militantes a quienes les presentó a Kicillof como “el próximo gobernador de la provincia”.