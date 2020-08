Vuelven a la carga con una campaña que llama a "rebelión fiscal" de comerciantes

En abril, una serie de comerciantes de San Juan había comenzado la campaña en donde llamaban a "pagar en efectivo" para no pagarle más impuestos al Estado, en el marco de un reclamo por el daño que generó la pandemia y la cuarentena para dichos sectores, que además reclamaron contra los "planes sociales", los bancos y la clase política.

En línea con los reclamos recientes opositores en el "Banderazo" o en otras marchas y protestas anticuarentena, ahora se relanza esta campaña. Algunas marcas que se repiten y otras que no estaban en la campaña anterior, el tema volvió a viralizarse, en procura de conseguir el mismo objetivo: "Vamos a frenar el país por primera vez en la historia".

"No vamos a pagar un sólo impuesto más, es lo único que nos va a salvar. Hacemos paro general quienes venimos sosteniendo la economía hace años. No se van a poder pagar más planes sociales, los políticos no van a poder cobrar más porque los bancos se van a quedar sin clientes", repite la voz del video que muestra varios logos de pequeñas, medianas y hasta algunas grandes empresas nacionales.

"Somos el mercado que está en el barrio frente a tu casa, el restaurante donde te gusta llevar a tus hijos a comer, la cervecería donde te juntás con tus amigos, el taller donde arreglás tu auto", repite la consigna, tal como se sostenía en el video del mes de abril y se repite en el actual

Los comerciantes apuntan a que no pueden soportar la carga impositiva que tienen, una demanda que se repite en gran parte del sector empresario argentino a este Gobierno y también lo hacía con el de Mauricio Macri. "No es verdad que recibimos beneficios impositivos" y "Somos los que mantenemos el 60% de la economía del país" son algunas de las frases que se escuchan en off en el video, sin que se identifique de manera puntual a sus autores.

Por eso, llaman a pagar en efectivo, teniendo en cuenta al hacerlo sin requerir facturas, el monto respectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no llegaría a manos del Estado, que en consecuencia perdería una fuente importante de sus recursos tributarios.

