Zelenski acusó a Rusia por un bombardeo en un hospital de maternidad en Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, publicó un video en su cuenta de Telegram que ya había tuiteado el ayuntamiento de la ciudad ucraniana de Mariupol, de como un hospital de maternidad estaba devastado, acusando a las fuerzas militares de Rusia de lanzar varias bombas desde el aire.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k