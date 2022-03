Invasión de Rusia a Ucrania, minuto a minuto: bombardeos y denuncias de arrestos ilegales en el día 14

La invasión de Rusia a Ucrania transita este miércoles 9 de marzo el día 14 del conflicto. Mientras aumenta la tensión de diversos países contra el Kremlin, más de 140.000 refugiados se sumaron en las últimas 24 horas a los más de dos millones de exiliados que huyeron de Ucrania desde el pasado 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU.

Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, no negó el ataque al hospital de Mariupol y afirmó que los "batallones nacionalistas" ucranianos habían evacuado al personal y a los pacientes, y desplegado en el sitio posiciones de tiro.

Por su parte, Pavlo Kirilenko, responsable de la región, agregó que de acuerdo con los primeros reportes "no había ningún niño" entre los 17 heridos contabilizados y ningún fallecido.

La Casa Blanca denunció el uso "bárbaro" de la fuerza contra civiles después de que se conociera la noticia del bombardeo al hospital pediátrico por las milicias rusas.

Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, dijo en una conferencia de prensa: "Es atroz ver el uso bárbaro de la fuerza militar contra civiles inocentes en un país soberano".

El primer ministro británico, Boris Johnson, denunció el miércoles el "inmoral" bombardeo aéreo al hospital infantil y prometió que el presidente ruso Vladimir Putin deberá rendir cuentas "de sus terribles crímenes".

"Pocas cosas hay más inmorales que atacar a los vulnerables e indefensos", tuiteó Johson tras el ataque. "El Reino Unido está buscando más apoyo para que Ucrania se defienda contra los ataques aéreos", agregó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció: “Mariúpol. Ataque directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. Gente, los niños están bajo los escombros. ¡Atrocidad!".

“¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierra el cielo ahora mismo! ¡Alto a las matanzas! Tienes poder pero pareces estar perdiendo humanidad”, sumó el primer mandatario ucraniano junto a un video en el que se ven las instalaciones destruidas en su interior.

De acuerdo a información de AFP, hay al menos 17 adultos heridos tras el bombardeo al hospital pediátrico.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k