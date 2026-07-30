Análisis de la competitividad industrial de China

PEKÍN—La industria china ha estado operando en unas condiciones externas claramente desfavorables, en las que las tensiones comerciales, la pandemia, los conflictos geopolíticos y la reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales han ejercido presión sobre el sector manufacturero. Sin embargo, las exportaciones netas de bienes de China han seguido creciendo y ahora superan el billón de dólares, mientras que los vehículos eléctricos (VE), las baterías y la maquinaria amplían su presencia mundial. ¿Por qué los obstáculos externos no han debilitado la competitividad manufacturera de China?

Una explicación muy extendida apunta a las subvenciones, aunque el apoyo que reciben las empresas chinas a través de subvenciones directas no es significativamente mayor que en otras grandes economías. Dado que las subvenciones directas por sí solas no bastan para sustentar esta explicación, algunos estudios recientes han buscado formas más implícitas de apoyo, como los «préstamos por debajo del mercado» (BMB), que podrían manifestarse como una diferencia entre los tipos de interés de los préstamos a las empresas y determinados tipos de referencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, este argumento también presenta problemas, ya que depende en gran medida de cómo se elija el tipo de referencia. Al evaluar las economías avanzadas, estos estudios suelen utilizar señales del mercado de financiación, como el tipo de financiación a un día garantizada. Pero al evaluar a China, utilizan el tipo de interés preferencial para préstamos(LPR), que suele situarse muy por encima de los tipos del mercado de financiación. Obtener financiación por debajo del LPR es un resultado habitual en los mercados financieros para las grandes empresas con perfiles crediticios sólidos, amplias garantías y operaciones estables. Huelga decir que, si se utiliza un tipo de referencia de crédito más alto para China, pero tipos del mercado de financiación más bajos para otras economías, se obtendrán BMB medidos más elevados en China.

Y los problemas no se detienen ahí. La mayoría de estos estudios no revelan las empresas que forman parte de sus muestras, ni la composición sectorial es totalmente transparente. Esto dificulta juzgar si la muestra representa adecuadamente el vasto y complejo sistema manufacturero de China. Del mismo modo, puede existir un sesgo de supervivencia. Es posible que muchas empresas que han quebrado hayan recibido subvenciones o financiación barata, pero, una vez que salen del mercado, desaparecen de la muestra observada. Por lo tanto, centrarse únicamente en las empresas que sobreviven puede sobrevalorar el papel de las subvenciones a la hora de explicar el éxito.

Por estas razones, una explicación que se base en exceso en las subvenciones no resulta convincente. A nivel microeconómico, las empresas chinas más competitivas a escala mundial no suelen ser las que reciben más subvenciones o la financiación más barata. Son las empresas menos eficientes y con menor solidez financiera las que tienen más probabilidades de recibir ayudas locales de tipo «rescate». Las subvenciones pueden servir de colchón, pero no bastan para generar competitividad industrial.

China "regala" inteligencia artificial en su disputa con EE.UU. por el control del futuro

La experiencia de Estados Unidos y Europa resulta instructiva. Ambos han introducido sus propias subvenciones a gran escala para los semiconductores, la energía limpia y la fabricación avanzada, pero no han logrado replicar rápidamente la eficiencia manufacturera de China.

La competitividad industrial de China se basa en cadenas de suministro amplias, profundas y completas. Tomemos como ejemplo el pato a la pequinés, que a veces se puede vender en China por tan solo 3 dólares, un precio tan bajo que parece casi inverosímil. Pero no se trata de una subvaloración artificial. El valor de un pato se desglosa y es absorbido por toda una red de industrias transformadoras: las plumas se transforman en productos como chaquetas de invierno y ropa de cama, mientras que los cuellos, las patas, las mollejas y otros subproductos del pato se convierten en aperitivos y alimentos procesados. Para cuando la carne de pato llega a la mesa, gran parte de su valor ya se ha captado en otros eslabones. Este es el poder de una cadena de suministro completa.

La misma lógica se aplica a ZXMOTO, una marca de motocicletas con sede en Chongqing. Fundada apenas en 2024, ya ha conseguido múltiples victorias en competiciones de nivel mundial, desafiando a un sector dominado durante mucho tiempo por fabricantes europeos y japoneses.

Detrás de este logro se encuentra el clúster industrial de motocicletas de Chongqing. Al albergar alrededor de 50 fabricantes de motocicletas y 400 proveedores de piezas, la cadena de suministro local de la ciudad puede proporcionar casi todos los componentes clave en un radio de aproximadamente 40 kilómetros (25 millas). El desarrollo de prototipos y la validación de piezas, que en otros lugares pueden llevar semanas, pueden reducirse a tan solo unos días. Estas ventajas de la cadena de suministro potencian sistemáticamente la eficiencia y aceleran la innovación. Esta competitividad no puede lograrse únicamente mediante subvenciones.

La competitividad global de China también proviene de la intensa competencia interna. Su sector de vehículos de nueva energía es un buen ejemplo de ello. Entre 2018 y 2025, las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) en China se multiplicaron por más de diez. Sin embargo, esta rápida expansión vino acompañada de una brutal consolidación del mercado. En 2018, China contaba con 487 fabricantes de vehículos eléctricos; en 2023, el número de fabricantes de vehículos de nueva energía en activo se había reducido a poco más de 40, lo que significa que aproximadamente nueve de cada diez fracasaron.

La industria de los teléfonos inteligentes presenta una historia similar. Entre 2011 y 2018, el número de modelos de teléfonos móviles recién lanzados en China se redujo de 4.745 a 764, ya que muchas marcas y modelos fueron expulsados del mercado. Tras la reestructuración, las empresas líderes se fortalecieron y ganaron cuota de mercado a nivel mundial.

La competencia interna en China es tan intensa por dos razones. En primer lugar, el mercado es lo suficientemente grande como para recompensar a los ganadores a gran escala. En segundo lugar, China ha seguido liberalizando e integrando su mercado interno, reduciendo aún más las barreras y ampliando el espacio para la competencia basada en el mercado. Las empresas que sobreviven ya han superado una exigente prueba de resistencia que las hace hipercompetitivas en los mercados mundiales.

Furor por una supercomputadora china

Una tercera fuente de la competitividad de China es la capacidad innovadora de sus empresas tecnológicas. Entre 2020 y 2025, la inversión china en investigación y desarrollo pasó de 2,4 billones de yuanes (355 000 millones de dólares) a 3,9 billones de yuanes, con un crecimiento medio anual de alrededor del 10 %. En términos absolutos, el gasto chino en I+D ocupa ahora el segundo puesto a nivel mundial y, en cuanto a personal de I+D equivalente a tiempo completo, lleva 13 años consecutivosen primera posición.

Esta inversión sostenida se ha traducido en avances industriales. A principios de 2025, DeepSeek lanzó su modelo de lenguaje grande R1, que alcanzó un rendimiento ampliamente comparable al de los principales modelos extranjeros a solo una fracción del coste. Las empresas chinas de éxito deben su fortaleza no solo a los bajos costes, sino también a su capacidad para convertir rápidamente la innovación tecnológica en competitividad industrial.

La IA y la robótica amplificarán aún más el valor de la profundidad de la cadena de suministro, la ingeniería iterativa y las economías de escala, ya que los sistemas de producción a mayor escala difunden los costes fijos, aceleran el aprendizaje y reducen los costes marginales. Dado que China combina una base manufacturera inusualmente amplia, cadenas de suministro profundas y ciclos de retroalimentación de ingeniería rápidos, es probable que su competitividad industrial se mantenga sólida a lo largo de la próxima ola de cambios tecnológicos. Tanto los inversores extranjeros como los investigadores deben actualizar su visión de la situación.



Miao Yanliang, ex economista jefe de la Administración Estatal de Divisas de China, es director gerente sénior y estratega jefe de China International Capital Corporation.



Derechos de autor: Project Syndicate, 2026. www.project-syndicate.org