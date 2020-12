Las complicadas herencias de Mitre y de Maradona: conflictos familiares tan diferentes, tan parecidos

Ambos, Bartolomé Mitre y Diego Maradona murieron un día 25. Con ocho meses de diferencias, el primero falleció en marzo; el segundo, en noviembre. A Mitre lo despidieron muchos en la sección más leída del diario que creó su familia, la de los avisos fúnebres. Y su familia en el cementerio de la Recoleta. A Maradona, el país entero, altares espontáneos en muchos rincones del planeta, y más de 500 tapas de medios del todo el mundo.

Mitre con su viuda y cinco hijos: a nueve meses de su muerte, sus herederos no llegan a acuerdo alguno.

Así como en ese plano -el de la muerte- la naturaleza hace su trabajo y, como se dice popularmente, no distingue clases sociales; en otro, más visible y sobre todo mediático, el devenir de las “herencias M” -la de Mitre y Maradona- también exhibe similares características. Es decir, casi no muestra comportamientos diferentes. A la vista, las sucesiones de Bartolomé Mitre y de Diego Maradona no resultan del todo ordenadas. Por eso, se perciben de lenta y complicada resolución en el corto plazo. En parte, porque ambos pater familie parecen no haber dejado todos los papeles acomodados, y pareciera complicado detallar todos los bienes a repartir entre sus varios herederos y herederas.

La ley argentina define derechos de los herederos más allá de las "operaciones mediáticas" de abogados.

En el caso de Bartolomé Mitre, a nueve meses de su muerte, se estuvo a punto de llegar a un primer acuerdo para cerrar el 2020 con algo de liquidez tangible para sus cinco hijos herederos. Pero a la hora de la firma, uno de ellos dio marcha atrás y será difícil que los respectivos Whatsapp reciban mensajes fraternales de “¡Feliz 2021!”. Mientras se sigue la investigación sobre las tres cuentas off shore que el ex director de La Nación tenía en dos bancos suizos y cuyos fondos pudo haber migrado a cuentas en Estados Unidos. En el caso de Maradona sucede algo similar respecto de los bienes que tendría repartidos en los distintos lugares donde vivió y trabajó los últimos años.

A dos meses de la muerte de Diego, sus hijos más conocidos no hicieron reclamos públicos.

Con Maradona en vida, sus hijos e hijas-al menos la de los cinco cuyas caras se conoce públicamente y en redes sociales- nunca tuvieron una relación de “hermandad clásica”. Sin embargo, en este devenir hereditario, en algunos puntos acordaron y sobre todo, no se inculparon en los medios con acusaciones cruzadas. En el caso de la “hermandad Mitre”, la postal de la familia con los cinco hijos unidos alrededor del líder del clan Mitre, se decoloró tras su muerte.

Así, la prosapia declamada de un apellido centenario que por momentos, manejó la historia de Argentina y se benefició de eso por décadas y aún hoy lo hace, y el apellido de un chico de Villa Fiorito que se convirtió en ídolo, mito y leyenda mundial, se cruzan hoy en la Justicia a un mismo nivel para defender respectivos legados -herencias- que consideran les corresponde.