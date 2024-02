Dan a conocer la extraordinaria cifra que Shakira ganaría por semana

Apenas transcurridos algunos meses del año 2024, la cantante colombiana Shakira muestra que después de una ruptura amorosa, "las mujeres prosperan" y "las lágrimas se convierten en diamantes". Esta última expresión se vincula con el anuncio de su próximo álbum musical, 'Las mujeres ya no lloran', programado para su lanzamiento el 22 de marzo próximo.

El año 2023 fue de triunfos para la artista barranquillera, a pesar de su separación del exfutbolista Gerard Piqué. Demostró la fuerza necesaria para seguir adelante y destacar. Esto se evidenció con una serie de canciones lanzadas una tras otra, como su colaboración con BZRP 'Music Sessions 53', el sencillo 'TQG' junto a Karol G y 'Acróstico', que reveló el talento de sus hijos, Milan y Sasha.

Una pregunta que a menudo se hacen muchos seguidores es cuánto gana la artista. En 2023, el sitio especializado Celebrity Net Worth estimó la fortuna de la cantante en alrededor de $300.000.000 de dólares.

Sin embargo, si desglosamos las ganancias, se estima que los ingresos semanales potenciales serían de alrededor de "50 mil dólares a la semana". Al parecer, esta cifra correspondería únicamente a las reproducciones de sus canciones en la plataforma Spotify. "Solo en Estados Unidos, más de 165 millones de personas tienen al menos una de sus canciones en su lista", aseguró la fuente, cuya identidad se desconoce.

Además, si consideramos los cálculos basados en la información proporcionada por la revista, esto resultaría en una suma mensual de aproximadamente US$200.000, considerando que estos son solo ingresos provenientes de Spotify.

Después de un exitoso año en 2023, Shakira expresó su deseo de repetir ese éxito en el presente año. La colombiana anunció que su nuevo álbum, 'Las mujeres ya no lloran', será lanzado el próximo 22 de marzo. La noticia fue revelada por la propia artista en su cuenta de Instagram, donde escribió: "Mis lágrimas se han convertido en diamantes". Este mensaje sugiere un nuevo capítulo emocionante en la carrera de la cantante.

Minutos después de que Shakira llegase al Palacio de la Justicia de Barcelona para asistir a la primera sesión de su batalla judicial contra Hacienda -por la que la Fiscalía pedía una pena de cárcel de 8 años y 2 meses, y una multa de 23,8 millones de euros- se confirmó lo que se venía rumoreando desde este fin de semana: la defensa legal de la cantante llegó a un acuerdo de conformidad para cerrar el proceso penal y evitar la prisión a cambio del pago de una cantidad multimillonaria, y de admitir su culpabilidad en los delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014.

Tal y como explicó su equipo en un comunicado difundido a los medios, la colombiana decidió pactar con la Fiscalía "para poder priorizar su tiempo en su carrera y sus hijos".

"El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante" explica la nota que ha difundido su agencia de comunicación en torno a las 10.00 horas de este lunes.

A pesar de todos los esfuerzos de Shakira por defender su inocencia de las acusaciones, optó por priorizar su estabilidad y la de sus pequeños Milan y Sasha llegando a un acuerdo de conformidad que la ex de Gerard Piqué explicó en el comunicado: "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida" ha reconocido, confesando que aunque "admira a aquellos ciudadados españoles como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto", ella asegura que "ganar es recuperar mi tiempo". ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", sentencia el comunicado.

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión" explicó, apuntando que después de los tiempos "muy duros" que vivieron sus niños, lo único que quiere es "que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

Sin embargo, la cantante sigue defendiendo su inocencia y cree que "este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra".

Un comunicado en el que su defensa informa de que Shakira continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal: "desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira".

"No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España" sostiene, insistiendo en que su residencia estaba establecida en Bahamas y sus visitas a España fueron "esporádicas".

"Esta decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico" concluyó, y confesó que una vez cerrado este "proceso penal que le ha consumido en buena medida su energía en estos últimos 5 años" afronta "con ilusión compromisos y novedades de su carrera musical que no desea posponer o aplazar más".

Después de unos minutos en el interior del Palacio de la Justicia, y una vez confirmado su pacto de conformidad con la Fiscalía -la multa millonaria que pagará a cambio de cerrar el proceso penal todavía no se hizo pública- Shakira abandonó los juzgados mucho más seria que a su llegada y sin hacer ningún tipo de declaración sobre este acuerdo con el que pone fin a su guerra con la Agencia Tributaria.

