Shakira se encuentra en una montaña rusa de acontecimientos. Mientras disfruta de los éxitos de su reciente canción 'El Jefe', la colonmbiana también se ve golpeada por un nuevo e inesperado revés que podría tener graves implicaciones para ella. La Fiscalía de Delitos Económicos de España le impuso una segunda demanda en su contra, acusándola de cometer un presunto delito fiscal de 6,6 millones de euros.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Fiscal, se estima que la cantante evadió unos 6.686.502 euros en impuestos al utilizar una serie de empresas en paraísos fiscales en sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre el Patrimonio (IP) correspondientes al año 2018.

Esta nueva demanda fue presentada ante los tribunales de Esplugues de Llobregat (Barcelona), lugar que según la Fiscalía era la residencia de Shakira. Esto ocurre después de que en julio, el Juzgado de Instrucción 2 abriera un segundo caso en su contra por supuestas infracciones fiscales.

Este nuevo caso no guarda relación alguna con el juicio que está programado para comenzar el 20 de noviembre en Barcelona, donde la cantante enfrenta la posibilidad de una pena de prisión de 8 años y 2 meses, además de una multa de 23,7 millones de euros, por presuntamente evadir 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.

A pesar de que parecía que Shakira había pasado página y dejado atrás los conflictos con Gerard Piqué después de su separación hace casi un año y medio, la realidad es diferente. La cantante volvió a utilizar sus canciones como un medio para atacar a su ex, como lo demuestra una vez más en su último sencillo, 'El Jefe'.

Después de lanzar fuertes críticas al exfutbolista en pistas anteriores como 'Session 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, 'Monotonía' con Ozuna o 'Copa vacía' con Manuel Turizo, Shakira arremete en su nueva canción no solo contra el padre de sus hijos, sino también contra su exsuegro, Joan Piqué.

En su última canción junto al grupo 'Fuerza Regida', Shakira canta: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". Algunos interpretan estas palabras como un deseo de que el padre de Gerard fallezca. Además, Shakira dedica la canción a la niñera de sus hijos y hace una seria acusación contra el presidente de la King's League al afirmar: "Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

Esta frase ha generado una gran controversia, ya que se dice que Lili era la niñera de Milan y Sasha y habría sido quien informó a Shakira sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía. Supuestamente, Piqué la despidió sin pagarle la indemnización correspondiente por los años que había trabajado en su hogar. Sin embargo, el círculo cercano al futbolista niega esto y afirma que cuando se separaron, Lili decidió irse con Shakira a Miami, por lo que no tenía derecho a ninguna indemnización.

Parece que Piqué está molesto por las acciones de Shakira, aunque hasta ahora había tomado sus críticas en forma de canción con humor. Sin embargo, la referencia a su padre en 'El Jefe' habría enfadado bastante al futbolista. A pesar de su mal humor, Piqué no ha comentado públicamente la última canción de su ex.

Recientemente, Piqué fue visto saliendo de su casa de manera apresurada y con un semblante serio, sin la compañía de Clara Chía, lo que llamó la atención, ya que suelen vivir juntos en Barcelona y rara vez se separan. Su reacción a las palabras de Shakira en la nueva canción sigue siendo un misterio.

JCCL/ff