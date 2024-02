En 1993, la princesa Diana llevó a su hijo mayor a visitar un albergue para personas sin hogar. En ese momento, el príncipe Guillermo tenía 11 años y la experiencia le impactó profundamente. Se dice que durante esa visita, el niño prometió a su madre que, si alguna vez llegaba a ser rey, permitiría que las personas sin techo vivieran en los palacios reales.

El nombre que Guillermo tendrá si se transforma en el nuevo Rey de Inglaterra

Años después, en 2019, el príncipe Guillermo se convirtió en el patrocinador honorario de Passage, la ONG que gestionaba el albergue que visitó en su infancia. Ahora, está a punto de transformar la ayuda a las personas sin hogar en una de las principales causas de su agenda como heredero.

Según informes del Sunday Times, el príncipe de Gales financiará y lanzará un proyecto de viviendas sociales por valor de 3 millones de libras en los terrenos del ducado de Cornualles. “El príncipe espera que cada ciudad y pueblo del país se inspire en este proyecto”, dijeron fuentes cercanas de acuerdo al medio británico. Las viviendas se construirán en Nansledan, un suburbio del municipio de Newquay, y estarán diseñadas para ofrecer un ambiente acogedor que combata el estigma asociado a la falta de hogar. Durante su vida adulta, el príncipe Guillermo ha estado muy involucrado en ayudar a las personas sin hogar. En 2009, incluso pasó una noche en la calle para recaudar fondos y crear conciencia sobre este problema. Su compromiso con esta causa proviene de aquella visita que hizo de niño con su madre, donde presenció las dificultades que enfrentan las personas sin hogar.

Desde hace tiempo, el príncipe Guillermo expresó su deseo de utilizar los recursos del ducado de Cornualles para ayudar a abordar el problema de la vivienda. Ahora, con la subida al trono de Carlos III, finalmente está a punto de hacer realidad esos planes. “Me impactó mucho la gente que conocí y las dificultades que sufren. Crecí en un palacio, y ver el lado opuesto, donde los otros se enfrentan a desafíos tan grandes, fue algo muy poderoso que ver cuando era joven”, dijo el príncipe Guillermo en referencia a aquella visita que hizo de niño con su madre.

El príncipe Guillermo habló por primera vez de los problemas de salud de su familia

Durante su primera aparición oficial desde la cirugía de su esposa el mes pasado, el príncipe Guillermo reveló que la princesa de Gales estuvo bajo el cuidado de dos enfermeras mientras se recuperaba en un hospital de Londres. Esta revelación ocurrió durante una ceremonia en la que el príncipe, en el castillo de Windsor, condecoraba a nuevos miembros de la Orden del Imperio Británico, entre ellos Patricia Spruce, reconocida por su labor en la contratación de personal sanitario extranjero para el servicio de salud británico. Spruce tuvo la oportunidad de hablar con el príncipe y preguntarle por su esposa, compartiendo luego la conversación en sus redes sociales.

“El príncipe Guillermo ha dicho que Catherine tuvo a dos enfermeras filipinas cuidando de ella y que fueron increíbles y amables”, escribió en su perfil de LinkedIn. “[Guillermo] tuvo unas palabras muy amables sobre nuestro personal de enfermería internacional de apoyo al servicio de salud público y sobre cómo han cuidado de Catherine”, añadió en X (antes Twitter).

El príncipe Guillermo no se limitó a mencionar los problemas de salud de su familia únicamente durante el acto del día, sino que también aprovechó su presencia en una gala benéfica de la ONG de ambulancias aéreas de Londres por la noche para expresar su gratitud por el apoyo recibido tanto por la princesa de Gales como por su padre, el rey Carlos III. Este último fue sometido a una operación de próstata la semana anterior y, más recientemente, se anunció que está luchando contra el cáncer.

"Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir gracias, también por los amables mensajes de apoyo a Catherine y a mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para nosotros”, dijo Guillermo ante un público en el que destacaron benefactores como Tom Cruise.

Era la primera vez que se veía al príncipe desde el inicio de esta complicada etapa para la familia real y él quiso mostrar su lado más optimista. Manteniendo una sonrisa, el príncipe Guillermo incluso hizo una pequeña broma sobre la situación. "Es justo decir que en las últimas semanas he estado bastante centrado en cuestiones médicas. Así que he pensado que venir a un acto de ambulancias aéreas me vendría bien para desconectar", comentó en tono ligero el príncipe Guillermo, aunque algunos observadores notaron su aparente cansancio.

Detalles poco certeros de la salud de Kate Middlenton

Mientras tanto, la casa real británica sigue sin proporcionar más detalles sobre la salud de la princesa de Gales. El palacio de Kensington simplemente informó a finales de enero sobre el alta hospitalaria de Kate Middleton y su regreso a su residencia en Windsor, donde continúa su recuperación. Sin embargo, aún no ha divulgado la razón de la intervención.

La casa real británica tampoco ha especificado el tipo de cáncer que padece el rey Carlos III ni el tratamiento que está recibiendo. Aunque poco después del comunicado oficial de Buckingham, el primer ministro Rishi Sunak aclaró que se ha detectado en una etapa temprana.

JCCL / Gi