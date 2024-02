Se filtraron detalles del enfrentamiento entre Letizia y la infanta Cristina por usar un outfit inapropiado

Es un hecho ampliamente conocido entre los seguidores de la Casa Real que la relación entre la infanta Cristina y la reina Letizia no es buena. Las tensiones y desencuentros entre ellas fueron tema de discusión en varias ocasiones. La llegada de la periodista a la familia real no fue bien recibida por nadie. Ahora, se reveló detalles sobre el fuerte enfrentamiento que tuvieron la hermana de Felipe VI y su esposa hace un par de veranos en Marivent.

Álex Rivière, la influencer que robó el lugar a la reina Letizia como la más elegante de España

"Con su hermano, su mejor amigo, su cómplice cuando eran jóvenes, no hay relación, ya que el trato con su cuñada es muy difícil y cuando están juntas saltan chispas", comienza diciendo Pilar Eyre sobre la relación de Felipe y Cristina.

"Hace dos veranos tuvieron una pelea monumental en Marivent: Letizia bajó a cenar en mallas de gimnasia, Cristina se lo afeó y la reina le gritó que ella en su casa se vestía como le daba la gana. Desde entonces no han vuelto a dirigirse la palabra", cuenta Pilar, que dice que tampoco la hermana de Felipe hizo mucho por mostrar un ápice de amabilidad por la reina.

"Tampoco Cristina ha apoyado, al menos de forma pública, a Letizia en estos momentos tan difíciles que está pasando. Y es que quizás ella tampoco se sintió apoyada ni por su hermano y ni por su cuñada cuando su vida se hundió de una forma pública y estrepitosa", añade.

Una pelea tras otra entre la Reina Letizia y la Infanta Cristina

Durante el verano pasado, según informantes confiables dentro de la Casa Real, se produjo una discusión entre la hermana y la esposa de Felipe VI durante la cena. La infanta Cristina no aprobaba la vestimenta de la Reina, lo que llevó a un intercambio tenso después de un riguroso entrenamiento de la Reina, conocida por su afición al deporte y el estilo de vida saludable. A Cristina no le sentó bien que la esposa de su hermano se sentara a la mesa sin cambiar de ropa. La periodista, en respuesta, defendió su derecho a vestirse como quisiera, recordando que estaba en su casa de vacaciones gracias a sus hijos, y que si no fuera por ellos, no volvería a Marivent.

Las tensiones entre Cristina y Letizia tienen un origen remoto, a pesar de que en un principio eran cercanas amigas. Según el primo de la Reina, en su libro 'Adiós, princesa', Iñaki y su entonces esposa eran considerados como las únicas personas "normales" dentro de la familia real. "Cuando Letizia y Felipe empezaron a salir se veían muchas veces en el piso que tenían entonces los Urdangarin en Barcelona y también iban a comer a los restaurantes de la zona, como el Jardín de la abadesa, mezclados en un grupo para disimular la relación que los unía.

Las dos parejas eran tan cómplices que Letizia le confesaba a Iñaki los sinsabores con los que se encontraba al chocar con el rígido protocolo de la Casa él le contaba cómo se había bandeado él mismo", explica Pilar en una charla con la revista Lecturas.

Sin embargo, según la periodista, la situación empeoró después de ese incidente: una vez que Letizia tuvo sus propios hijos, dejó de mostrar interés por sus sobrinos, y Cristina tampoco tuvo interacción alguna ni con Leonor ni con Sofía. "Con el altivo Marichalar, sin embargo, nunca se entendió y con la infanta Elena había tal disparidad de carácter que Letizia no sabía qué temas tratar con ella, ya que el mundo de la hípica le resultaba ajeno y tampoco era religiosa. Así pues, Iñaki y Cristina eran sus asideros y ellos fueron los encargados de comprar algo tan personal e importante como su anillo de compromiso.

El primer desencuentro llegó cuando bautizaron a Irene, una ceremonia que tuvo lugar en los jardines de la Zarzuela. Con naturalidad, Cristina le pidió a su cuñada que hospedara a sus suegros y Letizia se negó alegando que estaba embarazada y que no le apetecía tener en casa a unas personas a las que no conocía. El rostro de incomodidad de Letizia durante el bautizo hizo correr ríos de tinta, aunque en aquellos momentos no sabíamos qué había pasado", revela Eyre.

"Otro desencuentro ocurrió cuando Iñaki cumplió 40 años. En medio de la fiesta, que tuvo lugar en su nueva casa en Pedralbes, el jugador le pidió ayuda a su cuñado con la hipoteca, a lo que Felipe contestó: 'Si no podías comprarla, ¿por qué os lanzaseis? Aquí cada uno se paga lo suyo'. Según testigos directos, el resto de la noche Felipe y Letizia se mantuvieron en un rincón sin hablar con nadie y posaron de mala gana para los fotógrafos", comenta.

"Cuando empezaron a destaparse las irregularidades económicas del deportista, Letizia se quitó el anillo de compromiso que él había comprado y no ha vuelto a ponérselo nunca. Su actitud pública hacia ellos se volvió muy fría y, cuando Felipe le pidió a su hermana que se divorciara de Iñaki, Cristina vio detrás la mano de Letizia y su aversión mutua se acrecentó.

Y, aunque sabía que eso iba a causar su expulsión del núcleo real, se negó a romper su matrimonio, se sentó en el banquillo de los acusados y visitó a Iñaki en prisión con una enorme dignidad que muchos admiramos, anteponiendo su familia a la institución", añade la experta en Casa Real.

JCCL

LT