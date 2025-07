La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos cenando juntos en Montreal. A pesar de tratarse de una cena informal, la escena llamó la atención no solo por la fama de ambos, sino porque ocurrió a menos de un mes de la separación de Perry con el actor Orlando Bloom, con quien estuvo comprometida y tuvo una hija.

De acuerdo a lo que informó el medio TMZ, testigos aseguraron que la artista y el político llegaron acompañados por custodios, compartieron cócteles y varios platos —entre ellos, uno con langosta—. A juicio de Danny Smiles, uno de los chefs del restaurante Le Violon, “se veían bien juntos”, aunque no hubo gestos románticos entre ellos.

Katy Perry y Justin Trudeau despertaron rumores y atención mediática

La pareja optó por el menú de degustación, una cuidada selección de platos creados por el chef que incluía atún, ñoquis de cordero, carne tártara y langosta, servidos en pequeñas porciones pensadas para compartir y maridados con vinos sugeridos por la casa. Alrededor de las 19, se retiraron del restaurante, no sin antes pasar por la cocina para saludar y agradecer personalmente al chef y a todo el equipo por la experiencia gastronómica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque ambos coincidieron en eventos internacionales y comparten intereses en causas sociales y humanitarias, no se conocía una relación de amistad entre Perry y Trudeau. Consultados por la prensa, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones sobre la cena ni aclarar si se trató de un encuentro casual o si mantienen algún tipo de vínculo personal.

Desde su llegada a Canadá con el Lifetime Tour, la intérprete de Firework no pasó desapercibida. La gira, que este martes la llevará a Ottawa y en los próximos días a Montreal, Quebec, Toronto y Winnipeg, viene atravesada por varios episodios: su reciente separación, una caída en el escenario y otros imprevistos.

Katy Perry y Orlando Bloom anuncian el fin de su relación tras 10 años juntos

A diferencia de Justin Trudeau y Sophie Grégoire, que anunciaron en agosto de 2023 el fin de su matrimonio después de 18 años juntos, la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom decidieron poner fin definitivamente a su relación. De acuerdo a cercanos a la pareja, “llegaron a un punto donde sienten que no hay vuelta atrás hacia una relación saludable y que es mejor vivir vidas separadas”, declaró una fuente a la revista People.

Los compromisos laborales de ambos artistas contribuyeron significativamente a la crisis, ya que, según una fuente de Us Weekly, “Orlando ha estado saliendo más sin ella mientras ella está de gira, y Katy ha estado muy ocupada trabajando, lo que generó tensiones”. A su vez, “nunca fijaron una fecha para la boda ni planearon nada, y Orlando ya está ‘harto’”, reveló una fuente al mismo medio, y además el actor habría expresado su desaprobación ante algunas decisiones profesionales de Perry, quien recientemente enfrentó la mala recepción de su álbum 143 y críticas por su vuelo espacial.

Orlando Bloom y Katy Perry mantienen una relación cordial mientras crían juntos a su hija Daisy

La revista People confirmó apenas poco tiempo antes del casamiento del magnate Jeff Bezos con Lauren Sánchez que Perry y Bloom habían puesto fin a su compromiso después de nueve años de una relación intermitente. A semanas de ese anuncio, sus representantes emitieron un comunicado en el que afirmaban se habían separado de manera cordial.

Al mismo tiempo, explicaron que ambos habían estado redefiniendo su vínculo para enfocarse en la crianza compartida de su hija de cuatro años, Daisy. Desde entonces, “siguen en comunicación y criando juntos a Daisy”, dijo en exclusiva una fuente a Us Weekly, y agregó que “Orlando llevó a Daisy a ver a Katy durante la gira antes de ir a la boda de los Bezos. No hay problemas entre ellos y no están haciendo cambios drásticos por el bien de Daisy”.

mv