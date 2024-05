El hermanastro de la princesa Tatiana de Grecia está desaparecido: las autoridades de Estados Unidos temen por su vida

Con un perfil muy bajo, hoy es inevitable no hablar de la Princesa Tatiana de Grecia. Hace apenas un mes se anunciaba su separación de Nicolás tras 14 años de matrimonio, y ahora enfrenta una nueva preocupación: su hermanastro está desaparecido y la policía de Los Ángeles teme por su vida.

La excéntrica vida de la princesa Irene de Grecia: vegana, hinduista y fanática del tarot

La noticia se dio a conocer este domingo 19 a última hora de la noche y rápidamente captó la atención de medios internacionales, debido a su vínculo con la familia real griega. Según un comunicado del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la última vez que se le vio fue en la madrugada del sábado en Malibú. Desde entonces, no se supo nada más de él, lo que llevó a activar una alerta de búsqueda que refleja la preocupación por su vida. Varios cuerpos de seguridad están trabajando para encontrarlo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alerta de la polícia de Los Angeles.

"Persona desaparecida, Attilio Brillembourg, residente de Nueva York, fue visto el 18 de Mayo a las 01:10, en la manzana 6000 de Vía Murphy, en la ciudad de Malibú. Existe preocupación por el bienestar del señor Brillembourg. Cualquier información, contacte con la oficina de homicidios del Sheriff, departamento de personas desaparecidas", dice el comunicado de las autoridades distribuidas por todo el mundo.

La reina Sofía llora por su hermano Constantino II, el último rey de Grecia

También, desde el departamento de policía se señaló que Attilio no tenía ningún vínculo familiar, aunque no se dieron más detalles al respecto. Además, algunos medios estadounidenses intentaron ponerse en contacto con la princesa Tatiana de Grecia para conocer su reacción a la noticia, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Búsqueda y confusión

Aunque, como mencionábamos, hubo cierta confusión en esta noticia. Los primeros titulares eran aún más impactantes, ya que las informaciones iniciales aseguraban que la persona desaparecida era el padrastro de Tatiana, el empresario venezolano Attilio Brillembourg. La confusión se debió a que el hombre que busca la policía es el hijo de su padrastro, fruto de un matrimonio anterior, y ambos comparten exactamente el mismo nombre.

El venezolano, poseedor de una de las grandes fortunas del país, se casó con Marie Blanche, la madre de Tatiana, cuando esta se había quedado viuda y la ahora princesa tenía solo siete años. Desde entonces, la relación de Tatiana con el empresario ha sido muy especial, prácticamente de padre e hija. De hecho, fue él quien la acompañó al altar el día de su boda y estuvo presente en las fotos familiares tanto de la pedida de mano como del enlace.

Sin embargo, según apunta la policía, parece que el vínculo tan estrecho que tiene con su padrastro no es tan cercano como el que podría tener con su hermanastro. De hecho, la información sugiere que actualmente tampoco había relación entre padre e hijo. No obstante, la desaparición de su hermanastro y la preocupación por su vida representan una inquietud significativa para la familia.

JCCL CP