Adria, la hija de Ricardo Arjona, estrenó el filme que protagoniza con Dakota Johnson

Desde hace menos de un año, la carrera de Adria Arjona está en ascenso. Participó en Hit Man –película de 2024– junto a Glen Powell, y también en la ópera prima de Zoë Kravitz, Blink Twice. Hace un par de meses terminó su participación en la segunda temporada de Andor, la serie de Star Wars nominada al Emmy, y hace unos días estrenó Splitsville, a la que ella calificó como “una comedia nada romántica”. En esta película comparte cartel con Dakota Johnson –hija de Don Johnson y Melanie Griffith– y con los guionistas que además son actores, Kyle Marvin y Michael Angelo Covino. Los cuatro interperan a dos parejas que exploran la no monogamia con dispares resultados.

Con Dakota Johnson no compartió muchas escenas, dijo Adria Arjona en una entrevista reciente con la revista norteamericana People, y explicó que fueron los personajes masculinos lo sque ocupan más tiempo en pantalla. Pero, aclaró, que ambos actores –que además son responsables del guion de la película– “fueron muy protectores con nuestros personajes y se aseguraron de que nos sintiéramos satisfechas con la forma en que los escribieron, y de que realmente tuviéramos control sobre ellos. Fue algo no muy común y les estoy muy agradecida por eso”.

Lazos de familia. Adria tiene 32 años, y es la mayor de los tres hijos que tuvo Ricardo Arjona. Ella y su hermano Ricardo Jr –de 29 años– nacieron en Puerto Rico, fruto de la relación del cantante con Lesslie Torre. El menor de los hermanos Arjona, Nicolás, nació en 2010 y su madre es Deisy Arévalo.

Según algunos artículos periodísticos, Arjona conoció a Lesslie en 1985 en Argentina; después ambos se mudaron s a la Ciudad de México, y se casaron el 1992 en Las Vegas.

“Cuando me casé tenía a mi hija (Adria) y fuimos a Las Vegas”, recordó el cantante en una entrevista en 2011. “Perdí todo en un casino, usé la plata de mi esposa y terminé ganando. No creía en el matrimonio porque es un recurso que espanta, pero me había tomado unas cervezas y estaba contento. Me casé en cinco minutos, sin mucha convicción, y me divorcié en siete años”.

Corazón. Además de un padre popular, desde 2024, Adria Arjona es la novia de Jason Momoa, el famoso actor. Con él estuvieron juntos en el Festival de Cannes 2025 donde ella, Dakota Johnson, Kyle Marvin y Michael Angelo Covino presentaron Splitsville.

“No creo que mucha gente entienda lo estresante que puede ser el Festival de Cannes. Estaba muy tensa, es una alfombra enorme, y tener a mi pareja (Jason Momoa) me quitó todos los nervios, y me hizo feliz que estuviera conmigo en un momento como ese”, dijo Adria Arjona a la mencionada publicación. “Trabajamos mucho en Splitsville, es una película pequeña, así que estar allí en ese momento significó mucho para nosotros”.

En redes. Todo el universo Star Wars es atrapante tanto para los fans, los espectadores, y para quienes trabajan en la pantalla. Y eso es algo que destacó Adria Arjona luego de que la convocaran para formar parte de Andor, la serie de la mencionada Star Wars.

“Estoy agradecida a todos los directores que apostaron por mí”, dijo Adria. Entre ellos está Tony (Gilroy, el creador de la serie Andor). Él fue un pionero en mi carrera y realmente vio algo antes que nadie, e incluso antes que yo misma. Así que poder estar en Andor fue fundamental para mi carrera. Sé que tengo que agradecerle a esa serie y a Tony por todo lo que me está pasando”.

Fuera de los sets de filmación, Adria Arjona es, a su manera, una influencer de la moda. Sus redes sociales dan cuenta de ello: postea fotos de trabajo y con diferentos looks.