Caetano Veloso reconfirmó en Buenos Aires un amor a prueba de ausencias

Volvió Caetano Veloso a Buenos Aires, como quien nunca se va. Vigencia y coherencia, como dos signos de un artista que lleva la canción como estandarte y que, con una espalda que carga seis décadas de escenarios, sigue presentando los espectáculos que tiene ganas.

Caetano Veloso en el show que marca su regreso a Buenos Aires desde 2019.

Él mismo había previsto tiempo antes de iniciar la gira del homónimo disco –Meu Coco– que ésta podría ser la última vez que sacaría a pasear sus canciones por el mundo. Lo cierto es que Caetano Veloso lució en su show de Buenos Aires, la frescura de las mejores épocas, combinando el denso e inagotable legado de sus clásicos con canciones más nuevas, en un espectáculo donde la congruencia narrativa y poética primó por sobre todo. Acompañado por una banda de lujo, compuesta por Alberto Continentino, Kainã de Souza, Lucas Costa, Rodrigo Moreira y Thiago Brito, Caetano Veloso se lució con un espectáculo inspirado y conmovedor.

El camino que planteó Caetano Veloso había sido ya advertido: “En el espectáculo Meu Coco intento unir piezas notables del disco, con piezas que registran momentos históricos de mi trabajo. Pero con el carácter de guión casi cinematográfico que nunca me abandona cuando proyecto un espectáculo.”Con ternura, audacia y vestido enteramente de blanco, Caetano guió a su público por un camino que verdaderamente fue como ver una película sobre algunos de los hitos artísticos que fueron trazando su huella. Algunos momentos, como era de esperar, estuvieron cargados de emotividad, como cuando evocó la vez en que Mercedes Sosa lo invitó a cantar Volver a los 17 junto con Chico Buarque, Milton Nascimento y Gal Costa. (Esa versión de uno de los clásicos de Violeta Parra, puede verse en YouTube).

Antes de entonar Volver a los 17, con trémula suavidad, Caetano Veloso se detuvo a repasar el contexto, como si el ámbito se hubiera vuelto una conferencia: “En el ’67 yo estaba trabajando en el tropicalismo. Y ese fue el año que murió Violeta (Parra). En ese entonces no me interesaban las canciones que a mis amigos universitarios les gustaban. Yo estaba más bien mirando los boleros melodramáticos, para ponerlos en otra perspectiva. Pero una vez Mercedes (Sosa) nos invitó a Chico Buarque y a mí, cuando teníamos un programa televisivo. En aquel entonces canté un pedacito y ahora la cantaré entera.”

La banda que acompaño a Caetano Veloso en recital porteño.

“Llego a los 80 años: la forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi post-pandémico a los escenarios y a la atención a mi historia en este arte tan amado y bien cultivado por los brasileños – aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado”, había expresado Caetano Veloso sobre su regreso a los escenarios.

La planta del escenario no es la más usual: la derecha las percusiones y a la izquierda las cuerdas. En el centro, un frontman que inclusive con la puesta en escena da un mensaje: horizontalidad como supuesto artístico. Allí todos tienen su lugar, sin necesariamente tener un momento individual. Las percusiones, los teclados, el bajo y la guitarra suenan con brillo. Hay tiempo para un momento inolvidable: Caetano canta Pulsar, esa musicalización del poema de Augusto de Campos. Las notas agudas del xilofón acompañan algunas sílabas, o pies del poema y otras caen, graves, acompañadas por un golpe seco. La amplitud vocal de Caetano está intacta y puede interpretar, elástico y ligero, esa composición, tan difícil en su minimalismo.

Un adiós a Buenos Aires luego de reconfirmar ese amor recíproco con Argentina.

“Augusto (de Campos) es para mí el poeta más importante de Brasil”, declara el cantor, ante el aplauso de la multitud. Hubo también espacio para clásicos como You Don't Know Me, Trilhos Urbanos, compuesta junto a su formación A Outra Banda da Terra, sobre la cual también se permitió una breve disertación, o Lua de São Jorge, con la que se despidió antes del bis.

Al concluir el espectáculo, presentada la banda y hecha la ovación, la sensación era que Caetano Veloso no se podía ir. El público quería más, aunque la propuesta había sido completa. Una muestra de que virtuosismo y simpleza pueden tranquilamente convivir, si hay un ensamble bien entrenado y unas imágenes que expresar. Entre las imágenes de las canciones por las que se cuela una aguda y poética mirada del mundo, Caetano Veloso también expresa el lenguaje universal de la música.