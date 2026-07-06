Camila Galante: la faceta empresaria de la esposa de Leandro Paredes que consolida su propia marca de cosmética

El entorno de las parejas de los futbolistas de la Selección argentina suele despertar un fuerte interés público, pero pocas logran construir una estructura comercial independiente tan definida. Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, consolidó un perfil propio en el ámbito corporativo a través del desarrollo de su propia marca enfocada en la estética y el bienestar.

La empresaria de 34 años se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando al mediocampista surgido en Boca Juniors durante la disputa del Mundial 2026. Desde allí, combina su rol dentro del grupo de las parejas de los futbolistas nacionales con la gestión activa de sus plataformas digitales.

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El proyecto de Galante no se limita a una simple exposición en redes sociales, sino que se traduce en una firma de cosmética nacida en 2021. Bajo el nombre de “Galante Cosmética”, la compañía familiar logró posicionarse a lo largo de cinco años en el sector de las líneas premium del mercado local.

La propuesta comercial abarca una amplia gama de lociones, cremas y maquillaje elaborados bajo estándares específicos de producción. Conforme a la información de la fuente citada, el emprendimiento mantiene políticas sustentables orientadas al respeto por el medio ambiente y cuenta con certificación cruelty-free, garantizando procesos libres de testeos en animales.

A nivel de marketing, la estrategia de la firma utiliza de manera directa el capital de exposición de su propio núcleo familiar. El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022, Leandro Paredes, es el rostro de la línea masculina y funciona como el principal embajador global de la marca.

La propuesta comercial abarca una amplia gama de lociones, cremas y maquillaje

Esta sinergia comercial aprovecha el alcance masivo que ambos poseen en el entorno digital. Mientras Galante acumula 1,4 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, el futbolista supera los 12 millones, lo que multiplica el impacto de cada campaña de difusión orientada a sus consumidores.

Expansión comercial y una historia de amor desde la infancia

La inserción del proyecto en el círculo íntimo del fútbol profesional también operó como un dinamizador de las ventas. Galante capitaliza su relación de amistad con las esposas de otras figuras de la Selección argentina para dar a conocer los productos, logrando que la marca penetre de forma orgánica entre los propios deportistas y los aficionados.

La presentación oficial de la marca reflejó el perfil de alta gama que busca sostener la empresaria. Realizado en el exclusivo Hotel Four Seasons de Buenos Aires, el lanzamiento contó con la presencia de figuras de la escena pública nacional como Carolina "Pampita" Ardohain, Laurita Fernández y Florencia Vigna.

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En paralelo al desarrollo de su negocio, Galante se desenvuelve como influencer de moda y estilo de vida. En sus perfiles habituales alterna publicaciones sobre las campañas de belleza de su firma con registros de sus viajes, festejos familiares y las diferentes tendencias de indumentaria que adopta.

Detrás de la estructura económica actual existe un vínculo que data de la niñez de los protagonistas. Paredes y Galante se conocieron cuando eran niños, debido a que el hermano menor de Camila, Ramiro, jugaba en las divisiones inferiores de Boca Juniors junto al actual volante de la Scaloneta.

Leandro Paredes es el rostro de la línea masculina y funciona como el principal embajador

El futbolista, originario de San Justo, tenía apenas 8 años cuando conoció a Galante, de entonces 10, quien residía en Caballito. Aquel acercamiento inicial mutó en romance formal durante la adolescencia; incluso Paredes se tatuó el nombre "Cami" a los 15 años, antes de iniciar formalmente el noviazgo.

La relación sumó años de convivencia en el exterior debido a la trayectoria internacional del jugador y derivó en matrimonio. La familia se compone además por sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro, este último nacido en marzo de 2025.