Cannes cerró y la Palma de Oro se la llevó la directora Justine Triet

Se fue la edición 76ª del Festival de Cannes, que año a año ofrece un recorte del cine mundial que, ante la inevitable parcialidad que suscita toda parcelación, destaca en ofrecer una agenda cinematográfica que suele reverberar cuando las películas seleccionadas finalmente se estrenan. El conjunto de críticos, especialistas, periodistas y miembros de la industria del cine que acuden a las funciones que se organizan para el certamen, suelen asistir a un panorama en donde se establece, por lo menos, uno de los rumbos posibles del cine contemporáneo.

La ganadora de la Palma de Oro fue Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), de la francesa Justine Triet. Es la segunda vez en tres años que se le otorga el máximo galardón a una directora francesa, luego de que en 2021 se llevara la palma dorada Julia Ducournau por Titane. Es, a su vez, la tercera directora que la gana: la primera había sido, en 1993, Jane Campion, por La lección de piano.

La gala de clausura fue presentada por Chiara Mastroianni y dejó momentos memorables como el impulso de ovación de Quentin Tarantino a Roger Corman, quien se apersonó en el escenario a sus 97 años, o la entrega de la Palma de Oro a cargo de Jane Fonda. Todo había empezado, dos semanas atrás con la Palma Honorífica a Michael Douglas y con la polémica apertura, en la que se estremó Jeanne du Barry, con Jhonny Deep como protagonista. En una edición en la que Hollywood desembarcó ruidoso y sin pedir permiso, con sorpresiva inclusión de una segunda Palma honorífica a Harrison Ford, que asistía por la presentación de la quinta entrega de la saga Indiana Jones, subtitulada El dial del destino, el cine más “de autor” fue ganando terreno a medida que avanzaban los días. Desde ya, entre los estrenos principales, no faltó el sello norteamericano, y allí el que dio la nota, sin destacarse por sobre el resto, fue Wes Anderson, con Asteroid City y su fenomenal elenco, entre los que se encontraban Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Bryan Cranston y Maya Hawke. Y, fuera de competición, pero con una ovación de diez minutos, Scorsese logró cautivar con Killers of the Flower Moon, (Los asesinos de la luna de las flores), que parte de un ensayo de David Mann para trazar una radiografía de una serie de asesinatos en territorio osage, tribu de los Estados Unidos en cuyo dominio se había encontrado petróleo.

Amplio menú. Veintiún películas participaron en la Competencia Oficial, cuyo jurado, liderado por Ruben Östlund, director de la última Palma de Oro, y secundado por un grupo entre los cuales está el argentino Damián Szifrón. Debajo de la hermética torre de marfil donde se deliberó quién obtendría el codiciado galardón, la crítica se mantuvo, a lo largo del festival, bastante dividida. Si de unanimidades se hablara, The Zone of Interest (La zona de interés), del inglés Jonathan Glazer, gustó muchísimo y se llevó el Gran Premio del Jurado. La cinta narra la historia de un comandante del nazismo que convive con su familia y cría a sus hijos en una casa contigua al campo de exterminio de Auschwitz. Fallen Leaves (Hojas muertas) del finés Aki Kaurismäki casi no tuvo ateos y se quedó, por su lado, con el Premio del Jurado. Hubo lugar para la Palma Queer, implementado en 2010, y se le dio a Monster, de Hirokazu Kore-eda, quien se llevó, además, la Palma a Mejor Guión.

No faltaron las cintas de veteranos como Nuri Bilge Ceylan, por cuya About Dry Grasses, Merve Dizdar se llevó la Palma a Mejor Actriz; o Wim Wenders, quien con “Perfect Days” (Días Perfectos) demostró estar más que en estado de inspiración y el protagónico que le dio Kôji Yakusho hizo que el japonés se llevara la Palma a Mejor Actor. El cine latinoamericano, concentrado en las secciones paralelas, tuvo a dos películas argentinas Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, y Eureka, de Lisandro Alonso.