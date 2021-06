Caras India llega a la poderosa Bollywood

Con la pandemia, si bien Hollywood no ha perdido el trono en cuanto a la difusión planetaria de sus productos, a través de las plataformas más conocidas lograron suceso sobre todo series de los países escandinavos, también francesas, algunas alemanas e incluso un policial de la India. Es en este país donde el volumen de la industria audiovisual es tan grande y masivo que se lo llama popularmente Bollywood. Bombay es a la India lo que Los Angeles a Estados Unidos. Esa meca india tiene un catálogo de figuras que cubren todos los géneros. Hasta sus propios artistas marciales tienen. En 2019, en la India, las películas recaudaron US$ 3.600 millones contra los US$ 2.600 millones de sus pares norteamericanas.

Dada su población, todas las cifras acumulan ceros. Antes de que su gobierno prohibiera TikTok, como parte de su competencia geopolítica con China, 43% de los nuevos usuarios eran de la India. Esto es, 323 millones de los 800 millones de MAU (usuarios activos mensuales), solo en 2020. A su vez, India es el segundo país del mundo en mayor cantidad de descargas en Apple Store. Solo de WhatsApp, alcanzan los 100 millones; y en Facebook hay 310 millones de perfiles contra 190 millones en Estados Unidos. Y mil millones de hindúes tienen celular. Este volumen hace que sus estrellas de cine y televisión o deportistas cuenten seguidores por millones en redes sociales. Por ejemplo, Priyanka Chopra tiene 60 millones, el jugador de criquet Virat Kohli 91 millones, los actores Akshy Kumar y Salman Khan 48 y 38 millones respectivamente, o el cantante Yo!Yo! Honer Singh 33 millones. El tamaño y potencial de este universo de figuras llevó al CEO de Perfil Brasil, Luis Maluf, a crear Caras India. Primero solo para Instagram y Facebook desde San Pablo con dos periodistas hindúes. En tres meses sumaron 45 mil seguidores, así que el 8 de julio lanzarán el sitio web www.carasindia.com y una edición mensual de la revista. El contenido se presenta en inglés y en “hindinglish”, que está escrito en hindi en el alfabeto occidental, mucho más común en las redes sociales.