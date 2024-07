Carlos Alcaraz y Barbora Krejcikova protagonizaron el baile en la cena de campeones de Wimbledon

El domingo 14 de julio fue un día de doble celebración para Carlos Alcaraz. El joven español triunfó en Wimbledon (abierto de tenis inglés) por segundo año consecutivo al vencer a Novak Djokovic y, como apasionado del fútbol, disfrutó también de la victoria de la Selección Española en la Eurocopa.

Alcaraz, reconocido hincha del Real Madrid, expresó su entusiasmo por ver la final del torneo europeo justo después de ganar su cuarto Grand Slam a los 21 años. Sin embargo, la tradicional Cena de Campeones de Wimbledon, que se celebra cada año tras la final, ponía en duda que pudiera disfrutar del partido con su familia. También, Barbora Krejcikova, ganadora del torneo femenino, fue una de las grandes protagonistas de la noche.

Wimbledon: Carlos Alcaraz gritó campeón tras vencer a Novak Djokovic

Normalmente, esta cena se realiza con puntualidad a las 21 horas (hora del Reino Unido) en el Raffles London at The OWO Hotel. Pero en esta ocasión, los organizadores del All England Club, conscientes de la pasión de Alcaraz por el fútbol, decidieron retrasar el inicio de la cena una hora, comenzando a las 22 horas. Esto permitió a Alcaraz ver la final de la Eurocopa hasta el final en la casa que tiene alquilada cerca del club. Incluso, se había previsto colocar una pantalla grande durante la cena en caso de que el partido se extendiera a tiempo extra.

Después de la victoria de España, Alcaraz cambió su ropa deportiva por un elegante esmoquin con pajarita de Louis Vuitton, marca de la que es embajador. Fue recibido con todos los honores en el lujoso y emblemático Raffles London at The OWO Hotel. "Habrá que celebrar, ¿no?", escribió Alcaraz en redes sociales tras la victoria española. En la Cena de Campeones también estuvo presente la checa Barbora Krejcikova, ganadora del torneo femenino, que lució un elegante vestido de gala verde botella con detalles bordados.

Durante la cena, el deportista se ganó a todos con su simpatía y naturalidad. Tanta fue la felicidad, que se animó a bailar con Krejcikova al ritmo de "Dance the Night" de Dua Lipa, en un baile improvisado que provocó aplausos de los presentes.

Qué dijo Carlos Alcaraz sobre su triunfo en Wimbledon

"Me he sentido diferente al año pasado. Antes del partido estaba mucho más calmado, hice un calentamiento realmente bueno y hasta una hora antes de empezar a jugar estaba realmente tranquilo. Eso me ha ido muy bien", dijo Alcaraz tras levantar el trofeo. “He visto y leído todos esos récords y estadísticas, pero intento no pensar mucho en eso. Es un gran inicio en mi carrera, pero quiero seguir creciendo. ¿Dónde está mi límite? No quiero pensarlo, la verdad”, comentó el murciano con humildad.

Este lunes, después de la tradicional foto con el trofeo de Wimbledon, Alcaraz regresará a España. Primero celebrará su triunfo en Madrid, uniéndose a la celebración de la Selección Española en Cibeles, y luego en su casa en Murcia, donde descansará unos días antes de los Juegos Olímpicos de París.

