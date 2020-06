Carlos Zafón, el escritor que siempre buscó evitar la fama

“Hay que ser un romántico de verdad para llegar a apreciar todo su valor, pero si uno lo es, su lectura es deslumbrante”, escribió Stephen King sobre la novela La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. “Él había crecido leyendo y admirando a Stephen King, aquella reseña hizo que todo hubiera valido la pena. Cuando la leyó me escribió para contarme y se lo notaba muy emocionado”, recordó el escritor español Sergi Doria, quien conocía personalmente a Zafón.

Carlos Ruiz Zafón falleció ayer a los 55 años en Los Angeles, ciudad en la que vivía desde 1994. Por su inclinación al bajo perfil y al anonimato pocos sabían que sus médicos le habían detectado un cáncer que terminó provocándole un ataque al corazón. “Era un hombre muy reservado, con una enorme vida interior, que se apartó de todo para escribir”, aseguró Doria a El País.

Su forma de ser y su poco interés por pertenecer al mundo de “los escritores literarios” generaron muchas críticas hacia su persona. Solían describirlo como arrogante y raro pero eso a él no le disgustaba. “No hay nada ahí que pueda interesarme, para mí es exactamente como la asociación de amigos de la zarzuela; no tengo un interés particular, ni para mal ni para bien”, declaró el propio escritor. Sin embargo, la reseña de King derribó cualquier barrera existente y, aunque sea por un momento, Zafón se permitió disfrutar de la popularidad que ganó a través de sus narraciones.

Comienzos. Nacido en Barcelona en 1964, no siempre se dedicó a escribir libros. Luego de la universidad sus primeros trabajos fueron en la industria de la publicidad y fue allí donde se desempeñó hasta principios de los 90. En su ciudad natal llegó a desempeñarse como director creativo de una importante agencia pero nunca se sintió del todo cómodo con esa labor. Dejar su puesto para dedicarse a la escritura no fue un paso sencillo de dar ya que nadie en su familia tenía vocación por la literatura pero, por algún motivo, se despertó en él una pasión que ya no pudo abandonar.

En 1993 publicó su primera novela, El príncipe de la niebla, la cual estaba dirigida a un público juvenil. Ese mismo año se otorgó por primera vez el Premio Edebé y Zafón fue galardonado con el primer puesto más una importante suma de dinero. Eso le permitió cumplir otro de sus sueños, mudarse a Los Angeles para estar cerca de los estudios donde se producían las películas que tanto le gustaban.

Mientras continuaba con sus novelas también tomó trabajos para realizar guiones en Hollywood. Todas sus obras hasta 2000 estuvieron dentro del género “juvenil” hasta que en 2001 llegó La sombra del viento. Al día de hoy la novela registra diez millones de copias vendidas en todo el mundo y es uno de los grandes best sellers españoles modernos. “Se puede considerar como una maldición pero en el fondo es algo positivo. Cuando uno piensa en Cortázar, piensa en Rayuela. Él escribió muchas más cosas, pero le queda esa etiqueta porque tal vez es su libro más publicitado. En el caso de Rowling, mucha gente la asocia a Harry Potter y la literatura juvenil o fantástica”, explicó sobre el éxito de su obra en una entrevista con la periodista Adriana Lorusso, de Noticias.

De todas formas, quienes lo conocían aseguran que siempre lo abrumó la dimensión internacional que tomó su carrera a partir de esa historia. Con sus siguientes libros, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus, vendió cientos de miles de copias que lo ubicaron en un lugar de privilegio dentro de los escritores internacionales.

Recuerdo. En Argentina, como en todo el mundo, Zafón tenía miles de lectores. Uno de ellos es el escritor Eduardo Sacheri, conocido por sus novelas La pregunta de sus ojos y La noche de la Usina, entre muchas otras. “Lamento su muerte porque realmente disfruté de sus libros. Sobre todo la tetralogía de La sombra del viento”, explicó a PERFIL. Y agregó sobre su estilo narrativo: “A mí me gustan las personas que cuentan una historia y que de vez en cuando además de contar de forma ágil, dinámica y enérgica también son capaces de detenerse en la belleza de la forma. Me parece que Ruiz Zafón tenía esa doble virtud”.

Antes de finalizar, Sacheri destacó otro aspecto del famoso escritor. “Es un detalle más sobre la contención. Esa tetralogía no fue lo único que escribió pero fue muy exitosa a nivel de ejemplares vendidos. Seguramente lo deben haber tentado para que la prolongara, la ramificara o la extendiera vaya a saber uno por cuántos volúmenes más y no lo hizo. Me parece que una persona que privilegia su criterio creativo y estético por encima de las enormes ofertas económicas, que seguramente le deben haber llegado, siempre es algo respetable para remarcar”.

Éxitos

◆ Con su primera novela, El príncipe de la niebla, ganó el premio Edebé.

◆ La sombra del viento, publicada en 2001, lleva vendidos 10 millones de ejemplares en el mundo.

◆ Con El juego del ángel (2008) batió récords de su país al vender un millón de copias solo con su tirada inicial.

◆ Tres años más tarde, en 2011, llegaría El prisionero del cielo y en 2016, El laberinto de los espíritus, con las cuales completó la tetralogía.

◆ Estas obras fueron traducidas a más de cuarenta idiomas.

◆ En 2007 La sombra del viento fue elegida como uno de los cien mejores libros de habla española de los últimos 25 años.