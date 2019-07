Un hombre que trasciende su legado

por Rodolfo de Liechtenstein

La historia de la arquitectura tiene referentes que definen un antes y un después, tanto por su formación como por su rol dentro de la contemporaneidad. César Pelli establece un camino a seguir. Desde mi punto de vista, como arquitecto e historiador, su rol es superlativo. Formado en la Universidad de Tucumán y consolidado en el competitivo mercado norteamericano, César Pelli establece una dirección en las corrientes arquitectónicas actuales, tanto por su humildad, como por su espíritu humano y profesionalismo.

Trabajó diez años en el estudio del arquitecto Eero Saarinen, donde aprendió de uno de los mejores exponentes del Expresionismo Estructural y en el manejo del hormigón armado. Luego apostó a su determinación y capacidad para enfocarse a su actividad privada. Sus conferencias, las cuales tuve oportunidad de escuchar varias veces en Buenos Aires denotan su visión arquitectónica, en donde la funcionalidad, elegancia en las formas y como él dice, responsabilidad social, van direccionando el campo de su arquitectura. Su libro Observaciones sobre Arquitectura”, es un legado de ideas y resoluciones en todo aspecto, tanto humano como de pensamiento teórico.

Leerlo es entender la sabiduría de un hombre que supo moverse en una profesión compleja en donde mantuvo una coherencia a lo largo de décadas de actividad profesional y docencia. Sus obras son funcionales y elegantes. No necesitan agregados más allá de los materiales y soporte teórico. Nunca cayó en la copia historicista. Su visión funcionalista tuvo que convivir con mucha teoría propia de la cultura posmoderna de los últimos setenta años, siendo en vida un referente para todo el mundo. Quienes lo escuchamos o cruzamos unas palabras con él, sabemos que por encima del arquitecto hay un hombre con valores, sabiduría que supo enfocar la profesión en una dirección internacional con reconocimiento unánime. Sus obras, textos, grabaciones continúan estimulando a generaciones futuras. César Pelli es parte importante de la Historia de la Arquitectura. Buenos Aires cuenta con obras de su autoría. El edificio del Banco República (1996), la Torre Banco de Boston (2001), la Torre YPF (2005) entre otras, honran las Caminatas Urbanas Arquiviajes Buenos Aires! Sus obras despiertan admiración y me invitan a leer “in situ” el texto mencionado anteriormente. No hay dudas al respecto. Se van a extrañar sus conferencias y proyectos salidos de su lápiz. Su imagen es fuerte e inspira.

*Arquitecto.