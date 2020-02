Charly Alberti y Zeta Bosio responden las críticas por la vuelta de Soda sin Cerati

por Agustín Gallardo

Charly Alberti juega con la retórica: “¿Por qué volver?”. Pareciera que en el mundo Soda Stereo las palabras tienen un peso sustancial y simbólico. No pasó mucho, precisamente, después de Me verás volver, la gira con la que la banda regresó en medio de algunas críticas, después del “Gracias totales” con el que se despedían, inmortalizando otra frase en aquel Ultimo concierto de 1997. Soda Stereo vuelve una vez más, esta vez, sin la pieza fundamental: Gustavo Cerati.

Volver. De eso habla el baterista. “Volvimos por la cercanía, por la amistad”, cuenta Charly. Es una tarde calurosa de viernes y junto a Zeta Bosio ambos brindan una charla ante periodistas en una sala hiperrefrigerada de un hotel en Palermo. “Queríamos explicar, contar lo complejo de este show”, comienza Charly.

Desde fin del año pasado, cuando anunciaron esta vuelta, hubo todo tipo de polémicas, empezando por la ausencia de Cerati, pasando por las especulaciones de una vuelta asociada a intereses económicos y terminando con el hecho de que varios de los artistas que van a participar en el show lo harán a través de una pantalla con un video grabado, incluyendo al propio Cerati.

Lo cierto es que a menos de un mes del debut (arrancan el 29 de febrero en Bogotá) el show Gracias totales-Soda Stereo reunirá en una gira por Latinoamérica a 14 artistas invitados, entre ellos: Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Juanes, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas y hasta el cantante de Coldplay, Cris Martin, la frutilla del postre de la que aún no quieren develar si será en vivo o a través de una pantalla de más de 400 metros cuadrados.

Fue el proyecto de Séptimo día la piedra basal de este regreso. “Nos volvimos a encontrar en ese momento después de un par de años, así es nuestra vida. De alguna forma hicimos el duelo de la pérdida de Gustavo un poco ahí, escuchando las cintas”, dice Zeta. “La primera vez que abrimos las pistas dije: Yo no sé si puedo hacer esto, era escucharlo a Gustavo, escuchar la guitarra, ninguno de los dos lo habíamos procesado”, agrega Charly. Ambos músicos volvieron entonces a trabajar aquel material, algo que cuando concluyó, sintieron que tenían ganas de más. Comenzaron a juntarse entonces, en la sala de Charly, donde empezaron a tocar canciones de Soda, a las que les sacaron (con un ingeniero) las pistas de la batería y el bajo, para poder tocar arriba de la voz de Cerati. “Nos encantó. Venía gente y se emocionaba, se ponía a llorar. Dijimos de hacer un espectáculo”, cuenta Zeta, quien se relaja con respecto a las críticas por el regreso sin Cerati. “Todos sabemos que sin Gustavo esto es una banda renga. Pero adonde vamos juntos dicen que somos Soda. O sea, nos juntamos a hacer esto y ¿cómo nos vamos a presentar?, ¿como Charly y Zeta? Charly y Zeta son Soda”, define el bajista. Alberti acota: “Teníamos ganas de hacer esto. Gustavo no está, ok. ¿Cómo lo remplazás? ¿Quién ocupa su lugar? ¿Cómo ocupa su lugar? Todas las cosas que estuvimos decidiendo sobre este show contemplan todas las cosas que la gente cree que nosotros no contemplamos”. Zeta agrega: “En las redes hablan en nombre de, tirados en la reposera critican lo que uno trabaja, no tienen idea de que estamos hace dos años con este proyecto, combatiendo la tendinitis en la sala”, suelta dando lugar a las risas.

En el show, que en un momento contempló la posibilidad de tener hologramas, cada artista cantará un tema diferente en el escenario o en vivo. “Hicimos una lista y les dijimos cuál queríamos que cante cada uno”, explica Zeta sobre este show, que hará que Cerati esté presente en voz e imagen. “Es lo que teníamos ganas de hacer y es lo que vemos que la gente está soñando”, dice firme Alberti. Y finaliza: “Somos los únicos que le podemos dar la oporunidad a la gente de tener ese momento. Creemos que lo vamos a hacer de una forma muy respetuosa. Todo lo que se vea en el show está cuidado porque está hecho desde un altisimo lugar de amor y respeto”.