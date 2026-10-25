Charly García tuvo un cumpleaños extendido y hasta Carlos Vives le cantó durante la fiesta

El cumpleaños de Charly García se terminó de celebrar la noche del viernes aunque desde cuarenta y ocho horas antes, minifestejos y homenajes expresaron el afecto que los argentinos tienen por el padre del rock nacional. Lo mismo sucedió en la puerta del ya mítico departamento de avenida Coronel Díaz y Santa Fe. Allí, se instalaron durante todo el día fans del músico que pasaron de cantar el Feliz Cumpleaños a entonar de principio a fin varias de canciones que son himnos. De esa puerta palermitana con esa escenografía y ese elenco espontáneo y popular, salió Charly García rumbo al espacio elegido para el festejo de sus 75 años, La Fábrica.

Sorpresa. En donde desde hace un tiempo funciona un espacio para eventos, también un bar y salón para escuchar música, Charly García tuvo durante años su estudio de grabación. De hecho, en la pared de la propiedad hay una placa que da cuenta del valor histórico que La Fábica tiene para la Ciudad de Buenos Aires. Fue allí donde el viernes por la noche, amigos de varias profesiones y de diferentes momentos de la vida de Charly, dijeron presente. El listado es extenso pero de quienes estuvieron, la presencia de Carlos Vives –que estuvo con su esposa Claudia– fue la más llamativa. Incluso durante la noche, el cantante colombiano subió al escenario de La Fábrica para interpretar temas como Fantasma de Canterville.

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Siempre se vuelve. En 2025, el periodista de Noticias Juan González escribió respecto de La Fábrica ya en manos de sus nuevos dueños. “Ahora Charly García va seguido, a veces a la noche para algún evento, y otras simplemente para tomar sol al lado de la pileta que él mismo mandó a construir. Y no sólo eso. Fue el lugar que eligió para festejar su último cumpleaños, para pasar fin de año y también para presentar In the City, el tema que compuso junto a Sting. (...) Una noche también asistió una generación de músicos que por edad jamás lo habían visto en vivo, y a los que ahora cada tanto se puede ver en La Fábrica, como Lali, Catriel, Trueno, o los integrantes de Airbag. La decisión del lugar de no poner una sala vip le da también otra impronta: cualquiera que vaya, si tiene suerte, puede quedar sentado a metros de García o de algún otro músico de renombre”.

Especial. En este cumpleaños número 75, no hubo ninguno de los artistas jóvenes mencionados. Estuvo más la “vieja guardia”: Ricardo Mollo, Fernando Samalea, Willy Iturri, Raúl Porchetto y Fito Páez. El resto fueron artistas como Rosario Ortega, Brenda Asnícar, Agustín Rada y Fer Metilli, Mariana Fabbiani, y Graciela Borges, entre otros.

Muchos de ellos se detuvieron observando en el corredor de acceso al salón central, una galería con muchas de las fotos que le temó Maxi Vernazza, uno de los fotógrafos de Charly que fue entrevistado por PERFIL en la edición de ayer. Y también, para quienes estaban allí por primera vez, les resultó instagrameable la piscina –que mandó a construir Charly porque es un apasionado del agua– que se apoya sobre una pared donde se pasó a formato de graffitti artístico, una fotos que Maxi Vernazza le tomó un verano de 2008, en Villa Gesell, y donde Charly replica el salto al vacío que protagonizó en Mendoza, y también los saltos que hacía en el tanque australiano que tenía su tía en una quinta de Paso del Rey.

Documental. En un momento de la noche y previa a la aparición de la torta gigante con la leyenda Say No More y las velas, en una pantalla gigante se proyectaron actuaciones del músico, para generar así un karaoke colectivo. Es decir, todos cantando los clásicos de Charly de pie o sentados.

No estaba claro si esos videos formaban parte de Charly por Charly, documental dirigido por Alejandro Hartmann, quien también realizó el de Rockstar; Duki desde el fin del mundo; Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Nahir, el secreto de un crimen, y Los hermanos Menéndez, entre otros.

“Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”, dijo a los medios Vanessa Ragone, productora del documental. En paralelo, Alejandro Hartmann señaló que “desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso”.