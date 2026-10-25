Los tecnomagnates son los nuevos villanos favoritos de Hollywood

Los otrora héroes de Silicon Valley son ahora los nuevos villanos favoritos que encontró Hollywood. Cuatro de las películas que se estrenarán en lo que va de 2026 se centran en Elon Musk, Elizabeth Holmes, Mark Zuckerberg y Sam Altman, personajes que conquistaron titulares con promesas de innovación y ascensos meteóricos a la cima del poder. “Eran figuras descomunales, que levantaron desde cero compañías valoradas en miles de millones de dólares y eran percibidas como héroes que cambiaban el mundo”, dijo a AFP Monica Castillo, crítica de cine del portal The A.V. Club. Ahora se les mira con ojos más críticos y escépticos. Silicon Valley era considerado un enclave de emprendedores progresistas, pero los tres varones mencionados se pusieron reaccionarios para apoyar a Trump.

Peligrosos. En Musk, el documental de Alex Gibney que desmenuza en cuatro horas la vida personal y profesional del creador de Tesla y fundador de SpaceX, desde sus comienzos como emprendedor hasta su alianza con Trump. En paralelo está The Social Reckoning, película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, que muestra al Facebook de Mark Zuckerberg como una herramienta ya no de socialización, sino de radicalización con consecuencias dramáticas en la sociedad.

OpenAI y Theranos. En diciembre llegará Artificial, drama dirigido por Luca Guadagnino que trae a la pantalla a Sam Altman, CEO de OpenAI. Algunos la describieron como un filme tan entretenido como aterrador, con una historia humana brillantemente escrita sobre poder, control, ambición y codicia. Finalmente está el documental You can see everything, una ventana a la vida íntima de Elizabeth Holmes, bautizada como “la versión femenina de Steve Jobs” que fundó Theranos. Ella tuvo un ascenso tan vertiginoso como su caída. Condenada a prisión por fraude, Holmes se mantuvo alejada de la prensa, pero antes de ingresar a la cárcel conversó con los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim para dar su versión de lo sucedido.