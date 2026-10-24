Patti Smith, Julian Barnes y el ‘padre de Chihiro’, galardonados

La edición 2026 de los premios Princesa de Asturias fue por demás particular. Que uno de los galardornados haya sido Leo Messi, le imprimió a la entrega propiamente dicha –que fue ayer, viernes 23– un fervor popular inusitado. Miles de fans del jugador argentino lo siguieron desde que él y Antonella Roccuzzo llegaron a Oviedo, la ciudad española donde se realiza la premiación.

Además de Messi, del resto de los elegidos también tuvieron sus fans, a otra escala. En especial, la cantautora norteamericana Patti Smith, el escritor británico Julian Barnes, y en representación de “el padre de Chihiro”–Hayao Miyazaki–, estuvo Kenichi Yoda, actual presidente de Studio Chibli, los “Studios Disney” de Japón. Los otros dos premiados fueron, el profesor Timothy Garton Ash, la astronauta estadounidense Christina Koch.

Una canción. Los premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) se crearon en 1981 y son considerados un equivalente español a los Premios Nobel. “A lo largo de todos estos años, todos los que formamos parte de Studio Ghibli, hacemos cine reflexionando siempre sobre lo que la gente ve y siente en su vida diaria. Con nuestro trabajo queremos capturar los momentos cotidianos, desde las pequeñas alegrías y tristezas hasta el aroma del viento y las colores del día y la noche”, dijo Kenichi Yoda, presidente de Studio Ghibli.

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Por su parte, Patti Smith, en la previa de la gala de premiación, dijo a los medios que “para mí,este premio significa: arte y amor. Por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso me han inspirado, y por todo el afecto que he recibido, especialmente de la gente joven. El pasado 20 de octubre se cumplieron cincuenta años de mi primer concierto en España”. En la ceremonia, Smith, en lugar de un discurson, cantó un fragmento de Wing, una canción de su álbum de 1996, que es un himno poético sobre la libertad, la trascendencia y la conexión espiritual.

El Quijote. “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas (...) Ahora ya no pienso que las artes sean progresivas y que cada evolución mejore la precedente”, dijo Julian Barnes en su discurso. Y citó que le pasó como lector y escritor, el descubrir en El Quijote uno de sus pasajes favoritos de la literatura universal.