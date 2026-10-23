North West comenzó a dar señales de que su futuro podría estar ligado al mundo de los negocios y la moda, siguiendo el camino de sus padres. En enero de 2026, Kim Kardashian presentó solicitudes de registro de la marca NOR11, un proyecto asociado a su hija mayor que contempla distintas categorías de productos. La iniciativa apunta a abrirle un espacio en una industria que la empresaria conoce de primera mano y en la que logró construir un imperio comercial.

Kim Kardashian y North West

La documentación fue presentada el 14 de enero de 2026 en Estados Unidos e incluye productos como ropa, calzado, bolsos, relojes, joyería y accesorios. Las solicitudes se vincularon con KimYe's Kid Inc., una sociedad constituida en California en 2023, cuyo nombre combina referencias a Kim Kardashian y Kanye West.

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El nombre NOR11 remite a North y al número 11, una referencia vinculada a la edad que tenía cuando comenzó a tomar forma el proyecto. La elección se conoce en un momento en que la adolescente explora diferentes facetas creativas, desde la música hasta la moda urbana. Su imagen, caracterizada por el cabello de colores intensos, las prendas oversize y los accesorios llamativos, ya genera conversación entre sus seguidores y críticos.

La iniciativa también invita a observar el entorno en el que creció. North es hija de dos figuras con trayectorias consolidadas en el entretenimiento, la música y el diseño: Kim Kardashian y Kanye West. Mientras su madre desarrolló negocios en sectores como la indumentaria y la belleza, su padre construyó una carrera que combina música y moda. Ese contexto le proporciona una visibilidad internacional poco habitual para alguien de su edad, aunque todavía está por verse cómo se traducirá en un emprendimiento propio.

Los looks de North West, entre la expresión personal y la polémica

La imagen de North ocupa un lugar central en su creciente exposición pública. En agosto de 2025, durante una salida con Kim Kardashian en Roma, apareció con el cabello azul eléctrico, un corset negro, una minifalda de jean y botas con plataformas. Las fotografías desataron un debate sobre la edad apropiada para determinadas prendas y volvieron a poner bajo la lupa las decisiones de la empresaria respecto de la imagen de su hija. La controversia también llegó a la conversación pública sobre los límites de la exposición de los hijos de celebridades.

North West y Kim Kardashian

Otro episodio que generó repercusión fue la aparición de North con piercings dérmicos en los dedos. Las imágenes provocaron cuestionamientos en redes sociales y dieron lugar a discusiones sobre las modificaciones corporales en menores. En enero de 2026, la polémica volvió a cobrar fuerza cuando se difundieron nuevas imágenes de sus manos. En paralelo, la joven compartió un adelanto musical junto a su padre titulado "Piercing on My Hand", en el que abordó las críticas relacionadas con sus perforaciones. El caso mostró cómo un elemento de su apariencia también podía convertirse en parte de su expresión artística.

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La estética de North volvió a ser tema de conversación en octubre de 2026, cuando respondió a quienes califican su apariencia de “demoníaca”. Durante una transmisión en TikTok junto a su madre, defendió sus elecciones y pidió que no la juzgaran por su aspecto. Kim, por su parte, explicó que las críticas estaban relacionadas con elementos como las parrillas dentales negras y los piercings. En esa misma conversación, North aclaró que algunas de las perforaciones que muestra son falsas y que utiliza accesorios temporales.

La discusión sobre su imagen también se relaciona con la forma en que construye su identidad pública. En una entrevista con Dazed publicada en agosto de 2026, North habló sobre su interés por el cabello de colores y las perforaciones, y sostuvo que esos elementos la ayudan a expresar quién es. Kim, en tanto, defendió su posibilidad de experimentar con la moda, aunque señaló que existen reglas y límites.

North West

En ese escenario, NOR11 representa un posible nuevo capítulo para la familia Kardashian-West. La marca reúne elementos que forman parte del universo creativo de North y se proyecta sobre una industria en la que la identidad visual, la exposición mediática y el reconocimiento público pueden resultar relevantes. No obstante, por ahora no hay información suficiente para afirmar que las polémicas por sus looks formen parte de una campaña promocional deliberada ni que hayan generado resultados comerciales para el proyecto.

El desafío será comprobar cómo evoluciona la iniciativa: si NOR11 avanza hacia el lanzamiento de productos, qué categorías prioriza y qué lugar ocupa North en las decisiones creativas. Con el respaldo de una familia que convirtió la notoriedad pública en un activo comercial, la adolescente tiene una plataforma de exposición considerable. Su recorrido recién comienza y todavía queda por conocer si esa visibilidad podrá transformarse en una marca consolidada.