Ximena Caminos extiende su galería bajo el agua, en Miami

Ximena Caminos es esa clase de persona que, en un primer momento, ponen una educada distancia, y si usa gorras o sombreros parece hacerlo más por pasar desapercibida que por una cuestión estilística. Esa sensación da un giro copernicano y tiene una energía contagiosa cuando habla de artistas que le gustan o que trabajaron con ella, o de Reefline, la “galería bajo el agua” que creó en Miami.

“A mí me gusta decir que Reefline solo podría haber nacido en Miami, porque es una ciudad que tiene el problema y tiene la solución en la mano”, le dijo a Tomás Cebral, periodista de Perfilcom. “Miami está construida arriba de una piedra coralina, y por eso cuando sube la marea, sale agua por todos lados, aunque no llueva. Estamos en el tercer arrecife más grande del mundo. Reefline es mitad arte y mitad ciencia; es infraestructura pública, es un arrecife híbrido. Para lograrlo, hicimos una campaña y el 69 por ciento de los residentes de Miami Beach votó en un referéndum para darnos cinco millones de dólares de sus propios impuestos para que esto pase. A mí me gusta decir que la conservación no es solamente científica, es cultural. Llegamos a este lío climático por nuestro comportamiento como especie. Entonces, con el poder del arte tratamos de hacer visible lo invisible.”

Reconocimiento. Reefline nació como un proyecto monumental concebido como un parque público de esculturas submarinas de once kilómetros frente a las costas de Miami Beach. La iniciativa busca atraer turismo y funcionar como un arrecife híbrido que regenere la vida marina. El impacto fue rotundo: la revista Time lo eligió como uno de los “World’s Greatest Places” de 2026, la American Society of Civil Engineers lo premió como Proyecto Sustentable del Año, y Ximena fue reconocida entre las 10 Mujeres Ejemplares de Miami.

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Corazón. En Miami Art Week 2026, Ximena Caminos encara dos acciones. “En la playa, vamos a hacer una performance increíble con Subodh Kerkar, un médico de la India que se convirtió en ‘artista oceánico’ al darse cuenta de que la salud de la gente está ligada a la salud del mar. Lo vamos a hacer en colaboración con el Miami City Ballet. Queremos honrar la conexión entre la tierra y el océano”, explicó a PERFIL.

Y bajo el agua, en el Reefline, estará Heart of Okeanos (Corazón de Océano), una escultura de 26 toneladas, 5,18 metros de largo, 2,90 metros de ancho, y 2,32 metros de altura. La obra es del artista griego Petroc Sesti. “Espero que Heart of Okeanos pueda demostrar cómo el arte puede profundizar nuestra comprensión del océano, integrando el conocimiento científico en el ámbito de la experiencia humana, la curiosidad y la imaginación”, dijo Sesti.