Con apoyo millonario, la actriz Gina Carano le ganó juicio a Disney

Una actriz del universo Guerra de las galaxias que demandó a Disney por despedirla por publicar comentarios incendiarios en redes sociales sobre el Holocausto y la pandemia, llegó a un acuerdo con ese poderoso estudio de Hollywood. Gina Carano, una destacada partidaria de Donald Trump y que hasta 2021 tuvo un papel importante en la exitosa serie de Disney+ The Mandalorian, alegó despido improcedente en una demanda presentada en 2024, con el respaldo de Elon Musk a quien Carano dijo no haber visto en su vida.

Hace unos días un portavoz de Lucasfilm, filial de Disney, dijo que se “había llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas de su demanda pendiente (...) A su vez, Disney espera identificar oportunidades para trabajar junto con la señora Carano en un futuro próximo”.

En redes. Gina Carano, una exluchadora de artes marciales convertida en actriz, fue despedida por Disney en 2021 por lo que la empresa calificó en ese momento de publicaciones “abominables e inaceptables” en redes sociales “que denigraban a las personas por su identidad cultural y religiosa”. Una publicación que esta actriz subió a redes sociales parecía comparar ser republicano en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi.

“Los soldados nazis podían reunir fácilmente a miles de judíos” porque “el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos (...) ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, concluía el mensaje de Gina Carano, con una foto de una mujer judía siendo golpeada en la Alemania nazi.

En su demanda inicial, la actriz afirmó que Disney había dañado su reputación y su capacidad para encontrar trabajo en el futuro, después de que ella expresara sus opiniones políticas personales, lo que la llevó a ser acosada por una multitud “extremadamente progresista” en internet, dijo Carano.

Espónsor. La demanda en California fue financiada por X, de Elon Musk, después de que Carano respondiera a una oferta abierta por él para ayudar a personas despedidas tras utilizar X de redes sociales para ejercer su libertad de expresión.