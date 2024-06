Conocé a 7 figuras reales LGBTQ+ que pasaron a la historia

Aunque hoy en día las casas reales de Europa muestran una mayor apertura hacia la comunidad LGBTQ+ , a lo largo de la historia, varios miembros de la realeza causaron un gran revuelo debido a su homosexualidad. En este Día del Orgullo, 28 de junio, recordamos a algunos de estos personajes que se convirtieron en precursores de la visibilidad LGBT en la realeza, ya sea por su valentía al aceptar su orientación sexual o por haber sido obligados a ocultar su verdadera identidad.

Felipe I, duque de Orléans (1640-1701)

Felipe I, el hermano menor del rey Luis XIV, fue descrito de manera negativa por el autor de memorias del siglo XVII, Saint-Simon, quien lo calificó como afeminado y "siempre adornado como una mujer". Aunque los términos gay, queer o bisexual raramente se usaban para describir al duque, sus relaciones con hombres estaban bien documentadas y la homosexualidad era común en la vida de la corte real.

Según Retrospect Journal, en la corte se decía que ninguna mujer podría jamás "inflamar el corazón de Philippe". Se acepta ampliamente que Felipe I tuvo varias relaciones amorosas con hombres, destacando su relación con el caballero de Lorena, a la cual su hermano, el rey, hizo la vista gorda.

Felipe se casó dos veces a lo largo de su vida. Su primera esposa, la princesa Enriqueta de Inglaterra, falleció de peritonitis debido a una úlcera perforada, aunque Saint-Simon alegó que el caballero de Lorena y el marqués de Effiat, otro de los supuestos amantes de Felipe, la habían envenenado, según Historia Hoy.

Más tarde, Felipe contrajo matrimonio con la princesa palatina Isabel Carlota, quien dormía en habitaciones separadas y era generalmente indulgente con lo que ella llamaba "el vicio italiano", un término coloquial para referirse a la homosexualidad en esa época. Felipe I murió en 1701.

Federico II de Prusia (1712-1786)

Rey de Prusia en el siglo XVIII, Federico II fue interpretado por algunos historiadores como homosexual o bisexual. Nunca se casó y tuvo una relación muy cercana con su amigo y confidente, el conde Hans Hermann von Katte. Además, mantuvo una correspondencia emocionalmente intensa con otros hombres a lo largo de su vida.

Reina Ana de Gran Bretaña (1665-1714)

Existen teorías que sugieren que la reina Ana de Gran Bretaña podría haber sido bisexual o haber tenido inclinaciones homosexuales. Mantuvo una relación muy cercana con Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, su favorita y confidente durante muchos años. Tras romper con Churchill, desarrolló una estrecha relación con Abigail Masham, otra de sus damas de compañía, lo que ha llevado a especulaciones sobre su sexualidad.

Princesa Isabel de Borbón-Parma (1741-1763)

Casada con el archiduque José de Austria, la princesa Isabel siempre mostró una devoción especial hacia su cuñada, la archiduquesa María Cristina. Las cartas entre ellas reflejaban una profunda pasión mutua. Isabel pasó la mayor parte de su tiempo en la corte de Viena con María Cristina, evitando a su propio marido, y consideraba a su cuñada el gran amor de su vida, aunque los sentimientos de María Cristina eran menos intensos y constantes.

"No puedo soportar esta incertidumbre, no puedo pensar en nada más que en que estoy locamente enamorada", escribió la princesa Isabel en una carta. "Si supiera por qué es así, porque eres tan cruel que nadie debería amarte, pero no puedo evitarlo".

El príncipe Egon von Furstenberg (1946-2004)

El príncipe Egon von Furstenberg, el segundo esposo de la diseñadora de moda Diane von Furstenberg, habló públicamente sobre su bisexualidad.

La pareja se separó en 1973 y, tras 20 años de matrimonio, se divorciaron una década después. Posteriormente, von Furstenberg reveló a New York Magazine que era bisexual y mencionó que Diane había experimentado con otra mujer durante su matrimonio, aunque no le gustó. Según InStyle, Diane afirmó que la publicación de ese artículo fue el factor decisivo en la disolución de su matrimonio.

Conocido por su vida nocturna activa, Egon frecuentaba clubes como Flamingo y Studio 54 en Nueva York. También disfrutaba de las fiestas en Fire Island, un popular destino LGBTQ+ durante el verano. "[Studio 54] era como una escuela de bautistas del sur en comparación con lo que sucedía en Fire Island", comentó en una ocasión a WWD.

Tras divorciarse de Diane, Egon se casó con Lynn Marshall en 1983. El príncipe falleció en Roma en 2004 a los 57 años, dejando atrás a su esposa Lynn, a su ex esposa Diane von Furstenberg y a sus dos hijos.

Lord Ivar Mountbatten (1963-presente)

En tiempos más recientes, Lord Ivar Mountbatten se destacó por ser el primer miembro de la Familia Real Británica en aceptar públicamente su homosexualidad. Tercer primo de la reina Isabel II y bisnieto del príncipe Alfredo, hijo de la reina Victoria, Lord Ivar se casó en 2018 con su pareja, James Coyle, marcando un hito en la historia de la realeza británica.

"Ivar está mucho más relajado estos días", dijo Penny al Daily Mail en 2018. "Es mucho más amable. Se ha convertido en un gran cocinero. Ahora lo llamo Fanny Cradock. Probablemente, ni siquiera era consciente de que al mantener su sexualidad un secreto, realmente lo atormentaba bastante. Ahora se ha revelado que es una persona completamente diferente. Todo el mundo dice que nunca lo han visto más feliz".

El príncipe Manvendra Singh Gohil (1965- presente)

El príncipe Manvendra Singh Gohil, de 58 años, reveló públicamente su homosexualidad a los 41 años en una entrevista con un periódico local en 2006, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza india en declararse abiertamente gay. Hasta 2018, la homosexualidad era ilegal en la India debido a una ley de la época colonial que imponía hasta cadena perpetua por actos sexuales "contra el orden de la naturaleza".

"El día que salí del armario, quemaron mis efigies. Hubo numerosas protestas, la gente tomó las calles y gritó consignas diciendo que yo traía vergüenza y humillación a la familia real y a la cultura india. Recibí amenazas de muerte y hubo demandas para que me despojaran de mi título", relató Gohil a Business Insider en abril de 2022. Antes de hacer pública su orientación sexual, Gohil fue sometido a crueles terapias de conversión y tratamientos de electroshock por su propia familia. Actualmente, Gohil lucha para prohibir la terapia de conversión en la India y combatir el estigma contra la comunidad LGBTQ+ en el país.

"Ahora debemos luchar por derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la herencia y el derecho a la adopción. Es un ciclo interminable. Tengo que seguir luchando", afirmó Gohil.

