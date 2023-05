Dyango se sube a escena con su hijo y su nieto, ‘el Luis Miguel’ de Netflix

A lo largo de su carrera, Dyango acumuló cincuenta y cinco discos de oro y cuarenta de platino, y además una unión afectiva con Argentina que se mantiene intacta. Además, por ejemplo, una amistad con Roberto Goyeneche que atesora entre sus recuerdos más preciados, o una colaboración con los Pimpinela que es un clásico. Un hecho fortuito cambió su presente como artista con décadas de escenarios recorridos. Y fue el reconocimiento que le dio a su Axel su actuación como el Luis Miguel de pequeño, en la exitosa serie sobre el cantante mexicano. Por eso, esta visita a la Argentina de Dyango es con su hijo, Marcos Llunas, y su nieto Axel, con quienes está de gira con el espectáculo Tres generaciones, un corazón.

“Es un regalo que nos estamos haciendo”, dice Dyango a PERFIL. “Antes de terminar mi carrera, quisimos hacer esta pequeña tontería de salir los tres en un mismo escenario. Y la gente se vuelve loca. El público argentino conoce mis canciones y se entera de que tengo un hijo que canta realmente muy bien, y un nieto que va a cantar mejor que yo”.

Marcos explica que “la culpa fue mía; tengo a mis nenes que cantan, a mi papá, que no hay quien lo baje del escenario, y dijimos: Vamos a aprovechar. Hagamos algo único que no se vio nunca, con la esencia del jefe. Nosotros simplemente acompañamos, queremos que la gente vea la ternura de una familia que se quiere y que ama la música. Tres generaciones en escena creo que es algo que no se vio nunca”. Respecto del afecto de Dyango por Argentina, Marcos recuerda que “papá era muy gracioso aquí: se iba a cantar a lugares a los que invitaban y luego terminaba la noche en el Gran Rex”. Dyango completa la explicación: “Sí, eso siempre: antes o después del gran teatro me gustaba ir a las parrillas o a los bodegones porque ahí se respira algo diferente. Cuando empecé a cantar aquí en el 69, más o menos, eran carnavales y se hacían cinco shows en una noche. Llegábamos con el equipo y cantábamos las cinco o seis canciones de moda ante miles de personas”.

Respetuoso del reconocimiento que su abuelo tiene en Argentina, si nieto Axel dice que espera que a él lo reciban bien en Buenos Aires. “Mi abuelo me dice que puede pasar que me abucheen”, agrega al tiempo que Dyango lo consuela: “Eso es porque en realidad ya cantás mejor que yo”.