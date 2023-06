El drama del músico de 26 años que padece Tourette y sufrió una crisis durante su show en Glastonbury

Lewis Capaldi, a sus 26 años estaba brindado su show soñado en el prestigioso festival de Glantosbury hasta que algo lo frenó. El músico escocés comenzó atravesar una crisis del síndrome de Tourette y no pudo volver a cantar. Su público, conmovido por la situación, no dejó de alentarlo y las imágenes del momento se hicieron virales.

Tras el episodio decidió cancelar sus futuras giras porque necesita pasar “mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física”. Lewis ya se había sincerado sobre su vida con Tourette en el documental de Netflix lanzado en abril How I’m feeling now.

El artista contó en el video que sufre de ansiedad y que siente estar en una “carrera contrarreloj” para poner su salud mental en orden y lograr terminar de escribir su segundo álbum.

El síndrome de Tourette provoca espasmos y ese fue el síntoma que llevó a Lewis a consultar a un especialista. "No sabía lo que era en ese momento", reveló Capaldi en la película. “Este tic se salió de control, y fue horrible. Fue absolutamente horrible”, relató el artista que en cada oportunidad que atraviesa una crisis se preocupa por “todo lo que hay en juego”. Lewis contó que temía no volver a actuar después de que sus problemas de salud mental y sus espasmos se "fueran de control".

El cantante también admitió que comenzó a sufrir un dolor de espalda insoportable que lo dejó incapaz incluso de escribir música nueva y que le cuesta recordar su gira de 2020 porque estaba "muy asustado" y comenzó a sufrir ataques de pánico severos.

“Mi contracción empeora cuando me siento a tocar el piano, es físicamente doloroso y me falta mucho el aire y es como si mi espalda me matara cuando voy a hacerlo”, describió.

Lewis Capaldi: crisis de Tourette y ataques de pánico

Paralelamente, también comenzó a sufrir ataques de pánico. “Siento que me estoy volviendo loco, completamente desconectado de la realidad. No puedo respirar. Me mareo. Estoy sudando, todo mi cuerpo empieza a convulsionarse. O siento que voy a estar atrapado con eso para siempre o voy a morir”, confesó.

Cuando le diagnosticaron Tourette el músico quiso contar rápidamente lo que estaba atravesando porque "no quería que la gente pensara que estaba tomando cocaína".

La carrera de Lewis Capaldi

Capaldi a sus 9 años ya tocaba el piano, la guitarra y cantaba en lugares públicos. Con 17 años, fue descubierto a través de SoundCloud y firmó un contrato con Virgin EMI Records, donde comenzó a publicar música de manera oficial.

En 2018 se hizo famoso su tema “Someona you loved” y en 2019 lanzó su álbum Divinely Uninspired to a Hellish Extent.

Qué es el síndrome de Tourette

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno que provoca movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad. Esta condición no tiene cura, pero sí tratamiento y los ataques suelen disminuir o controlarse después de los diez años.

Antes de que se manifiesten los movimientos involuntarios, la persona que lo padece experimenta una sensación corporal incómoda (impulso premonitorio) como picazón, cosquilleo o tensión y cuando aparece el tic, se siente alivio.

Todavía no se conoce la causa exacta del síndrome de Gilles de la Tourette, pero tienen incidencia ciertos factores heredados (genéticos) y ambientales. Las sustancias químicas en el cerebro que transmiten impulsos nerviosos (neurotransmisores), como la dopamina y la serotonina, pueden estar involucradas.

