Martin Scorsese prepara una película sobre Jesús y se reunió con el papa Francisco

El miércoles, el Papa Francisco tuvo un encuentro breve con el cineasta estadounidense Martin Scorsese, quien se encuentra trabajando en una película sobre la vida de Jesús, según informó el Vaticano.

“El diálogo entre Martin Scorsese y el papa Francisco continúa. Dos hombres de genio y experiencia para quienes la figura de Jesús tiene un encanto y un valor extraordinarios”, comentó en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El reconocido cineasta, cuya más reciente producción es "Killers of the Flower Moon," esta trabajando en una película basada en la novela "La vida de Jesús," escrita por el autor japonés Shasaku Endo en 1973.

Scorsese, conocido por dirigir también "Silence," una película sobre misioneros jesuitas en Japón, expresó su interés en realizar esta nueva obra cinematográfica después de reunirse con el Papa en mayo de 2023, en compañía de otros artistas.

“Respondí al llamamiento que el Papa hizo a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús”, anunció en aquella ocasión.

En un cambio significativo respecto a su tradicional estilo de dirigir películas extensas, Martin Scorsese anunció que su próximo proyecto tendrá una duración de apenas 80 minutos.

Este sorprendente recorte en comparación con sus obras anteriores, como la extensa "Los asesinos de la luna," que supera las tres horas, convierte a esta nueva película en la obra más corta del director desde su debut en 1967 con "¿Quién llama a mi puerta?" que duró 90 minutos.

Scorsese, reconocido por éxitos como "El irlandés" y "Taxi Driver," busca con este enfoque crear una narrativa más accesible, alejándose de "la carga negativa asociada con la religión organizada," según declaraciones del cineasta a Los Angeles Times.

En su esfuerzo por presentar las enseñanzas de Jesús de una manera atractiva y sin caer en el proselitismo, Scorsese considera que una duración más breve será más efectiva.

De que se tratará "A Life of Jesus“

Scorsese, habló en alguna oportunidad sobre su relación con el catolicismo, expresó en una entrevista en 2016: “Creo en los principios del catolicismo”, dejando claro que no aspira a ser un teólogo ni a discutir la política eclesiástica.

"No soy un doctor de la Iglesia. No soy un teólogo capaz de debatir sobre la Trinidad. Definitivamente, no me interesa la política de la institución. Pero la idea de la Resurrección, la idea de la Encarnación, el potente mensaje de compasión y amor: eso es fundamental", detalló.

La adaptación de una novela al cine es un arte, y Scorsese perfeccionó esta habilidad a lo largo de su carrera. Su última película, "Los asesinos de la luna", también basada en una novela, lo catapultó como el cineasta vivo con más nominaciones al Oscar como Mejor Director.

De sus 26 películas, 17 son adaptaciones de libros, abarcando desde "Casino," "Buenos muchachos" y "La última tentación de Cristo," hasta las recientes "El lobo de Wall Street" y "El irlandés". Incluso su próximo proyecto, centrado en la vida de Jesús, encuentra inspiración en una obra literaria.