El príncipe Felipe, testigo de primera mano del golpe a Frondizi en 1962

El príncipe Felipe de Inglaterra, muerto este 9 de abril a los 99 años, fue una figura clave en el desarrollo del golpe que derrocó en 1962 al presidente Arturo Frondizi.

Según documentos oficiales británicos, desclasificados hace dos décadas, el gobierno británico utilizó el viaje del príncipe Felipe a la Argentina para mostrar su apoyo al gobierno radical.

Para ello, con el apoyo del primer ministro Harold Macmillan, la reina Isabel II envió a Buenos Aires a su esposo, en lo que fue presentado oficialmente un viaje de relaciones comerciales.

Extraoficialmente, la tarea del príncipe era brindar apoyo internacional al tambaleante gobierno de Frondizi, que corría el riesgo de ser derrocado por un golpe militar o bien de perder las elecciones frente a los adeptos del exiliado general Perón.

Una serie de documentos y telegramas secretos revelaron que el entonces embajador británico, George Middleton, confiaba en que mientras el príncipe Felipe estuviera en Buenos Aires, nadie se atrevería a dar un golpe de Estado.

“Considero que ni el presidente ni los militares utilizarán la presencia del Príncipe con fines partidarios o políticos”, decía uno de los telegramas de Middleton.

Y agregaba: “La decisión de no cancelar la visita será interpretada como una demostración de nuestra confianza en Frondizi… No queremos favorecer el regreso del peronismo”.

El gobierno inglés estaba desesperado por mantener a Frondizi en el poder, porque había sido electo democráticamente y era visto como “amigo de Occidente” en plena Guerra Fría.

Felipe “debe proceder según lo planeado”

El paso del príncipe por Buenos Aires fue un constante juego de azar. Una cena oficial en la Casa Rosada fue interrumpida por altos mandos militares que anunciaron a Frondizi una inminente revuelta militar.

En varias ocasiones, el príncipe fue blanco de estudiantes que le tiraron huevos y manifestantes contra la ocupación británica de las Islas Malvinas. Mientras tanto, el embajador enviaba a Londres un mensaje cifrado en que recomendaba que, aunque la situación interna era delicada, Felipe “debe proceder según lo planeado”.

Finalmente, la diplomacia no pudo sostener más tiempo la visita.

El 27 de marzo Felipe tuvo que abandonar intempestivamente la ciudad de Buenos Aires porque las Fuerzas Armadas comenzaron a marchar tras la victoria electoral de Andrés Framini, candidato peronista, en las elecciones de Córdoba.

Los militares golpistas presionaron a Frondizi para que desconociera el triunfo. "No me suicidaré, no me iré del país, ni cederé…", dijo ante la amenaza. El embajador Middleton se apuró a evacuar de la capital al príncipe Felipe.

La poco exitosa visita real terminó a 140 km, en la estancia de la familia Blaquier, donde Felipe sería entretenido por la alta sociedad argentina con cenas y partidos de polo, mientras los militares entraban a la Casa Rosada.

El gobierno de Macmillan se dispuso a proteger a la reina Isabel II de responsabilidades y críticas sobre el viaje del príncipe, y selló todos los documentos relacionados con el viaje durante décadas. Toda la documentación ministerial y diplomática referente a esa anécdota seguirá en secreto hasta el año 2057.

