El actor José Andrada, de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció este miércoles a los 87 años. Así lo confirmó la Asociación Argentina de Actores, que despidió a Andrada con un mensaje en su canal de difusión en X: “Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”.

Se destacó a lo largo de los años, su figura quedó asociada a un momento icónico de la televisión argentina gracias a Los Simuladores, donde interpretó a Pedro Velasco en el capítulo Viejo Simulador. A partir de aquella escena con Martín Seefeld (en la piel de Gabriel Medina), la frase “¿No hay un piquito para mí?”, con el tiempo fue estampada en remeras como guiño cultural de los 90.

Reconocido por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación, recibió en 2010 el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, celebrando su compromiso constante con el arte y la cultura nacional.

La filmografía de Andrada dejó huella en varias generaciones del cine y teatro argentino. A lo largo de su carrera, participó en películas emblemáticas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso; Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Bairoletto, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

A lo largo de su trayectoria televisiva, integró elencos de grandes producciones como Ricos y Famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida. Durante sus últimos años, desarrolló participaciones más esporádicas, pero continuó sumando presencia en proyectos.

Durante la despedida, familiares, amigos y colegas rindieron homenaje a Andrada, mientras quienes disfrutaron de su talento recordaban su generosidad y calidez humana.

La carrera de José Manuel Andrada y su reconocimiento en el teatro argentino

Su partida a los 87 años fue despedida con mensajes de familiares, colegas y la Asociación Argentina de Actores, destacando su aporte al arte y la generosidad humana que lo caracterizó.

El actor José Manuel Andrada Márquez, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, inició su carrera a comienzos de la década del ’70 en el teatro independiente. Arriba de las tablas forjó a su actor y fue protagonista de obras como "La batalla de José Luna" y "Lejos de aquí", que reflejaron su entrega y honestidad en cada interpretación.

Se celebró en 2010 el reconocimiento al actor, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso.

Allí compartió aplausos y escenario con Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince, destacando no solo su carrera, sino también su compromiso permanente con el arte.

