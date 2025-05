Glamour al por mayor y Palma Honorífica para Robert de Niro

El glamoroso jurado, liderado por Juliette Binoche, ya comenzó la visualización de las cintas que compiten por la Palma de Oro. Pero primero hubo que inaugurar esta celebración internacional del cine y la película elegida fue Partir un jour (Partir un día), de Amélie Bonnin, presentada por Quentin Tarantino y muy bien recibida. Otro de los puntos altos de la inauguración fue la entrega de la Palma Honorífica a Robert de Niro, el camaleónico actor de método que atravesó las décadas convirtiéndose progresivamente en uno de los más reconocibles del cine norteamericano. El actor de El padrino, Toro salvaje y Fuego contra fuego, entre muchísimas otras, recibió el honor en manos de Leonardo DiCaprio, una especie de heredero natural de su legado y con quien hacía un par de años había deslumbrado a La Croisette con Los asesinos de la luna de las flores.

De Niro aceptó el homenaje emocionado, pero se permitió unas palabras hacia el gobierno de Trump. En una de sus maniobras proteccionistas, Trump anunció aranceles del 100% al cine extranjero en Estados Unidos. Respecto a esa decisión, De Niro expresó: “Esto es inaceptable. No es solo un problema estadounidense, es un problema mundial”. Y agregó: “Debemos actuar inmediatamente, sin violencia, pero con pasión y determinación. Todos los que aman la libertad deben organizarse y protestar. También es hora de votar cuando haya elecciones”.

Entendiendo que el tema conlleva una envergadura cultural que la vincula a los principios mismos de la democracia, el actor sentenció:

“En mi país, luchamos mucho por defender la democracia y eso nos concierne a todos”, dijo. “El arte es inclusivo, une a la gente. El arte es libertad, el arte es diversidad”, remató, antes de instar a sus colegas a entender lo contrario como una amenaza para las formas fascistas del mundo. “Por eso somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo”.

En cuanto al festival, dedicó unas sentidas palabras relativas a su pertenencia a Cannes:

“Esta noche y en los días venideros, vamos a demostrar nuestro compromiso rindiendo homenaje a las artes en este festival basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Larga vida al Festival de Cannes, ¡gracias!”.

En la sección más hollywoodense del festival, Tom Cruise presentó, durante la segunda jornada, la última entrega de su ya mítica Misión imposible, subtitulada “Sentencia final”. Las críticas ya ponderan que, si bien no es la parte con más acción de la saga, en esas horas se condensa parte de la esencia del género. Sobre todo por el hecho de público conocimiento de que Cruise se hace cargo de algunas de sus escenas más peligrosas. Así, en el gesto de dejarlo todo al punto de arriesgar la vida, radica parte de la adrenalina que el público busca. La transpiración en las manos, la preocupación, el sobresalto, el alivio: etapas de un género en declive y que, en apariencia, es el antagonista del cine de autor. Pero no: el cine de acción es cine (Brian di Palma, por ejemplo o, por qué no, el director de esta entrega, Christopher McQuarrie, lo saben bien) y en Cannes se celebra el cine. “Rodar una secuencia de acción es como construir una sinfonía”, afirmó McQuarrie, dejando claro el mérito. Esa segunda jornada estuvo signada también por la entrega del premio Carrosse d’Or, otorgada por la Sociedad de Directoras y Directores Franceses (SRF) a Todd Haynes. El director es precisamente la contracara del cine estadounidense que se acaba de reseñar. Responsable de Carol, Velvet Goldmine o la reciente May December. En la inauguración de la Quincena de los Realizadores, Haynes fue galardonado por su apuesta por un cine propio, auténtico y bastante vinculado a improntas europeas. Así, el director se une a una lista que incluye a autores como Jane Campion, Clint Eastwood o Martin Scorsese.

La recepción de Enzo, de Laurent Cantet y Robin Campillo, fue la primera gran sorpresa del festival. Recibida con elogios por su inteligente sobriedad, también implicó el descubrimiento de Eloy Pohu, ya oficialmente una joven promesa actoral. No es menor el triste contexto de la muerte de Cantet en abril de 2024, que llevó a su colaborador Campillo a terminar la cinta, inevitablemente teñida de homenaje y amor. Respecto al tercer día del festival en competencia oficial, se habló mucho de Sound of Falling, de la alemana Mascha Schilinski. Con esa película está sucediendo un fenómeno usual en Cannes: el boca en boca que multiplica los encomios y las reseñas positivas.

La otra cinta que varios críticos ponderaron fue Dos fiscales, de Sergei Loznitsa, basada en una obra del escritor y científico ruso Georgy Demidov, que pasó 14 años en el Gulag y cuya obra fue proscripta por décadas. Ambientada en la Unión Soviética estalinista, sigue a un fiscal soviético, Alexander Kornyev, que encuentra una carta escrita con sangre por un prisionero en Bryansk. Además, fue ovacionada Sirat, de Oliver Laxe. Se trata de una de las dos películas españolas de la selección oficial.

Todo parece indicar que la amplitud, la sorpresa y el talento son los signos de este festival casi octogenario, que marca año a año el panorama cinematográfico mundial. Si bien no abarca su totalidad, porque es imposible, marca tendencias, señala talentos y propone problemáticas. A seguir atentos.