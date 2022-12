El príncipe Harry, hijo menor de Carlos III, y su esposa Meghan Markle criticaron con dureza el "contrato no escrito" entre la familia real británica y una prensa que los "explota", en un controvertido documental en el que la pareja también denuncia el racismo de la casa real. Además, la duquesa de Sussex indignó a los británicos al mofarse de la reverencia que presuntamente tuvo que hacer a la reina Isabel II cuando la conoció.

"No se nos había permitido contar nuestra historia porque ellos no querían", dijo la exactriz estadounidense en los primeros tres episodios de la serie documental "Harry & Meghan" difundidos por Netflix. "No se nos permite, siempre ha sido así, hasta ahora", agregan juntos los duques de Sussex. El contenido del documental causó tal sorpresa en el Reino Unido que el parlamentario conservador Bob Seely pidió que Harry y Meghan pierdan su estatus real por "monetizar" sus títulos con ataques "agresivos e increíbles" contra Gran Bretaña.

Meghan parece realizar una reverencia profundamente exagerada para contar cómo conoció a la reina Isabel II, mientras su esposo Harry observa con visible incomodidad.

La pareja, que ahora vive en California con sus hijos Archie y Lilibet, explica como desde su primera entrevista conjunta, el 27 de noviembre de 2017, tras el anuncio de su compromiso, todas sus declaraciones y comportamiento fueron "un reality show orquestado" por el palacio.

"La jauría de corresponsales reales es esencialmente una rama extendida de las relaciones públicas de la familia real, un acuerdo que ha existido durante más de 30 años", dijo Harry, que sigue considerando a la prensa sensacionalista responsable de la muerte de su madre, Diana Spencer, en 1997, cuando era perseguida por los paparazzi.

En el programa, Harry, de 38 años, apunta a los funcionarios del palacio diciendo: "Es un juego sucio".

"Esta familia es nuestra para explotarla, su trauma es nuestra historia y controlamos la narrativa" piensan los medios británicos según ese "contrato no escrito", agrega el príncipe, señalando una campaña de publicidad negativa contra ellos cuando se resistieron a un acoso que se extendió a los amigos y familiares de Meghan en EEUU.

Los primeros tres capítulos de la serie además aluden al racismo que Meghan denuncia haber sufrido en palacio, desde el broche con una cabeza de negro lucido por la esposa de un primo de Isabel II en la primera cena de Navidad con la actriz en 2017 hasta imágenes y comentarios sobre el pasado colonial del imperio británico.

En el programa Harry habla del "dolor y sufrimiento de las mujeres que se casan en esta institución".

"Hay un altísimo nivel de prejuicios inconscientes", dijo Harry, una semana después de que la madrina del príncipe Guillermo, Lady Sussan Hussey, que tuvo que renunciar a su cargo como dama de honor tras hacer comentarios ofensivos a una invitada negra en el Palacio de Buckingham.

La serie, con testimonios de amigos y colaboradores de la pareja pero sin ninguno de sus críticos, explica por ejemplo como la excolonia británica de Jamaica fue el centro de una muy rentable trata de esclavos, cuyos barcos estuvieron financiados durante siglos por los reyes ingleses y cuyos beneficios permitieron construir el "mayor imperio que haya visto el mundo".

La impopularidad de los duques de Sussex en el Reino Unido, donde se los acusa de sacar provecho financiero de la monarquía sin participar de sus obligaciones, no parece que vaya a mejorar con este documental.

"Son hipócritas, por un lado dicen que quieren privacidad y por el otro miren lo que publican", dijo el comentarista real Richard Fitzwilliams. En su opinión "lo hacen por dos razones: ganar mucho dinero y dar su versión, como una forma de venganza". Pero no se dirigen al público británico sino "al mundo entero con Estados Unidos en el centro", considera.

A continuación 11 destacados del documental de Harry y Meghan:

1. Harry afirma que 'tuvo que renunciar' a las actividades de la realeza para "proteger" a Meghan

El duque de Sussex afirma que "tuvo que renunciar" a los deberes reales para proteger a su esposa. "No se trata solo de nuestra historia. Esto siempre ha sido mucho más grande que nosotros. Nadie sabe toda la verdad. Sabemos toda la verdad. La institución sabe toda la verdad. Y los medios saben toda la verdad porque han estado al tanto. Y creo que cualquier otra persona en mi situación habría hecho exactamente lo mismo".

El duque de Sussex también afirmó que la pareja hizo el documental para combatir la llamada "desinformación" que presuntamente se difunde sobre ellos: "Un amigo nuestro en realidad sugirió que nos documentáramos durante este período de tiempo. Con toda la información errónea que circulaba por ahí, especialmente sobre nosotros y la partida, parecía una idea realmente sensata".

2. Harry compara a Meghan con la princesa Diana

Amigos de los duques dijeron en el programa que hubo "una guerra contra Meghan para adaptarse a las agendas de otras personas", y uno afirmó que "se trata de odio, se trata de raza".

En el primer episodio, Harry compara a Meghan con su fallecida madre, la princesa Diana. "Gran parte de lo que es Meghan y de cómo es es muy similar a mi madre. Ella tiene la misma compasión. Ella tiene la misma empatía. Ella tiene la misma confianza. Ella tiene esta calidez sobre ella", dijo.

El duque de Sussex contó cómo su esposa fue atacada repetidamente por los "trolls" de las redes sociales a causa de su color de piel y describió la relación entre la duquesa y sus críticos como "básicamente el cazador contra la presa".

"En los días de mi madre, era acoso físico, cámaras en tu cara, gente persiguiéndote. Los paparazzi todavía acosan a la gente, pero ahora el acoso existe más en internet", dijo. "Una vez que se publican las fotografías y la historia está al lado, viene el acoso en las redes sociales. Ver a otra mujer en mi vida a la que amo pasar por este frenesí de alimentación, eso es difícil. Es básicamente el cazador contra la presa".

3. Harry dice que bloqueó internamente los primeros recuerdos sobre su madre

Harry dice en el programa: "Mi infancia, recuerdo, o estaba, llena de risas, llena de felicidad y llena de aventuras. No tengo muchos recuerdos tempranos de mi madre. Era casi como si internamente los bloqueara. Pero siempre recuerdo su risa, su risa descarada. Ella siempre me decía 'Mira, puedes meterte en problemas, pero que no te atrapen'. Y siempre seré esa persona descarada por dentro".

"La mayoría de mis recuerdos son de ser rodeado por paparazzi", dijo el príncipe, y agregó que rara vez tenían vacaciones sin que alguien saltara de un arbusto con una cámara. Dentro de la familia, dentro del sistema, el consejo que siempre se da es no reaccionar. No lo alimentes".

4. "Fui arrastrado de un lugar a otro durante el divorcio de mis padres"

El duque de Sussex habló de ser "arrastrado de un lugar a otro" durante el escandaloso divorcio de sus padres. "Creo que la mayoría de los niños que son producto de padres divorciados tienen mucho en común, sin importar cuál sea su origen. Ser llevado de un lugar a otro, o tal vez tus padres son competitivos, o estás en un lugar más de lo que quieres estar, estás en otro lugar menos de lo que quieres estar..."

5. El primer encuentro de Meghan con Guillermo y Kate

En el programa la duquesa recordó su "increíble" primera Navidad con la familia real y un divertido momento que compartió con el difunto príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II: "Recuerdo tan vívidamente la primera Navidad en Sandringham", dijo Meghan. 'Llamé a mi madre y me dijo: '¿Cómo te va?'. Y dije: "Oh, Dios mío, es increíble".

"Cuando Will y Kate vinieron, y la conocí por primera vez, vinieron a cenar, recuerdo que estaba en jeans rotos y yo estaba descalzo", recordó Meghan. "Yo era abrazadora. Siempre he sido muy abrazadora, no me di cuenta de que eso es realmente discordante para muchos británicos".

"Creo que empecé a entender muy rápidamente que la formalidad en el exterior se reflejaba en el interior", agregó. "Hay una forma de ser orientada hacia adelante, y luego cierras la puerta y dices 'Puedes relajarte ahora', pero esa formalidad se mantiene en ambos lados. Y eso fue sorprendente para mí".

6. Harry: "Hay un ''enorme nivel de prejuicio inconsciente'' en la familia real"

"Me di cuenta de que [la Casa Real] nunca te protegerá", dijo Meghan.

El duque de Sussex dijo que existe un "gran nivel de prejuicio inconsciente" dentro la familia real durante el episodio que hace referencia a cuando la princesa Michael de Kent (prima de la reina Isabel II) usó un broche estilo "Blackamoor", de reminicencias colonialistas, en una reunión a la que asistió Meghan en 2017.

"En esta familia, a veces eres parte del problema en lugar de parte de la solución. Hay un gran nivel de sesgo inconsciente. Lo del sesgo inconsciente, en realidad no es culpa de nadie. Pero una vez que ha sido señalado, o identificado dentro de ti mismo, necesitas corregirlo", dijo Harry. "Es educación. Es conciencia Es un trabajo en progreso constante para todos, incluyéndome a mí".

7. Meghan tuvo que aprender a hacer una reverencia a la reina a último momento

La duquesa de Sussex comparó el primer encuentro con la reina Isabel II con una cena temática medieval.

El duque de Sussex describió durante el episodio dos cómo el primer encuentro de Meghan Markle con la reina Isabel II fue un "shock para el sistema". "Mi abuela fue el primer miembro mayor de la familia que conoció Meghan. No tenía idea de en qué consistía todo, así que fue un poco impactante para el sistema para ella", dijo.

Meghan recordó: "No hubo un gran momento de 'Ahora vas a conocer a mi abuela'. No sabía que iba a encontrarme con ella hasta momentos antes. Estábamos en el auto e íbamos a Royal Lodge a almorzar, y él dijo: 'Oh, mi abuela está aquí, nos reuniremos con ella después de la iglesia'", me dijo: "Sabes cómo hacer una reverencia, ¿verdad?" Y pensé que era una broma.

Harry dijo: "¿Cómo le explicas eso a la gente? ¿Cómo explicas que te inclinas ante tu abuela? Y que tendrás que hacer una reverencia. Especialmente a un americano. Eso es raro". Meghan agregó: "Ahora estoy empezando a darme cuenta de que 'esto es un gran problema'. Quiero decir, los estadounidenses entenderán esto... Tenemos tiempos medievales, cena y torneo. Fue así".

