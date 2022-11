La madrina del príncipe Guillermo, despedida por "inaceptables" comentarios racistas

La aristócrata Lady Susan Hussey siempre gozó de una cercana relación con la familia real británica: madrina del príncipe Guillermo e histórica amiga y confidente de la fallecida reina Isabel II, en los últimos meses empezó a desempeñarse como asistente de la reina Camilla pero cayó en desgracia estrepitosamente. La mujer, de 81 años, tuvo que presentar su renuncia después de protagonizar un diálogo racista con la fundadora de una ONG a la que cuestionó en repetidas ocasiones su lugar de origen.

Después de varios años de controversias sobre el "racismo" en la Casa de Windsor, denunciado ávidamente por el príncipe Harry y Meghan Markle, el Palacio de Buckingham calificó los comentarios de Lady Susan como "inaceptables y profundamente lamentables". "El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad", dijo Guillermo a través de un portavoz. "Los comentarios fueron inaceptables y es correcto que esta persona se haya echado a un lado con efecto inmediato".

La afectada fue Ngozi Fulani, fundadora de la "ONG Sistah Space", que apoya a mujeres negras víctimas de violencia machista y asistió el martes a una recepción de unas 300 personas en el Palacio de Buckingham organizada por la reina Camilla. La conversación de Lady Susan con Fulani fue confirmada por líder del Partido por la Igualdad de la Mujeres, Mandu Reid.

Si bien tanto Reid como Fulani en ningún momento revelaron la identidad de Hussey, la primera confirmó en una entrevista con la BBC que el "interrogatorio" al que se vio sometido la activista fue "ofensivo, racista y poco amable", cundiendo una "sensación de incredulidad" cuando Hussey insistía en preguntar sobre su procedencia a pesar de que ella reiteró que era británica.

Fulani fue presa de una "sensación de incredulidad" cuando Hussey insistía en preguntar sobre su procedencia a pesar de que ella reiteró que era británica.

Después del evento celebrado la fundadora de Sistah Space transcribió la conversación en Twitter:

Lady Susan Hussey: "¿De dónde viene?"

Fulani: "Sistah Space"

Hussey: "No, ¿de dónde?

Fulani: "Tenemos la sede en Hackney"

Hussey: "No, que ¿de qué parte de África es?"

Fulani: "No sé, no dejaron registros"

Ngozi Fulani es fundadora de la "ONG Sistah Space", que apoya a mujeres negras víctimas de violencia machista.

Hussey: "Bueno, debe saber de dónde es, pasé un tiempo en Francia. ¿De dónde es?"

Fulani: "De aquí, Reino Unido"

Hussey: "No, pero ¿de qué nacionalidad es?"

Fulani: "Nací aquí y soy británica" -

Hussey: "No, pero ¿de dónde viene realmente, de dónde viene su gente?"

Lady Susan asumió el cargo en 1960 para manejar la correspondencia de la reina, pero rápidamente se convirtió en su mano derecha indispensable y gran amiga de Isabel II.

Fulani: "'Mi gente', señora, ¿qué es esto?"

Hussey: "Ya veo, voy a tener el reto de hacer que me diga de dónde es. ¿Cuándo vino aquí por primera vez?"

Fulani: "¡Señora! Soy británica, mis padres vinieron aquí en los 50 cuando...

Hussey: "Oh, ya sé, habríamos llegado allí al final, ¡es caribeña!"

Fulani: "No, señora, tengo raíces africanas, descendiente de caribeños y de nacionalidad británica".

Tras conocer aquello, el Palacio de Buckingham dijo que la familia real se toma "muy en serio" este tipo de incidentes y que la aristócrata fue apartada con efecto inmediato del "cargo honorario" que ocupaba. "La persona en cuestión desea expresar sus profundas disculpas por el daño causado y se ha apartado de su cargo honorario con efecto inmediato. Se recuerda a todos los miembros de la familia las políticas de diversidad e inclusión que deben cumplir y defender en todo momento".

Una mujer "fría, tranquila y eficaz" al servicio de la reina Isabel II

Lady Susan tuvo una gran influencia sobre la casa real y ejerció un rol clave en los primeros días de Meghan Markle en palacio.

Como dama de honor de la reina Isabel II durante más de seis décadas, Lady Susan sirvió en momentos clave de la vida de la monarca, como la apertura oficial del Parlamento. El papel que desempeñaba como de lady in waiting ("dama de honor"), que es muy prestigioso en el Reino Unido pero no remunerado, y se otorga tradicionalmente a una mujer aristócrata que actúa como asistente personal del monarca.

Lady Susan es la quinta y menor hija de Geoffrey Waldegrave, 12º conde de Waldegrave y Mary Hermione, condesa de Waldegrave, y estuvo casada con el difunto presidente de la BBC, Marmaduke Hussey. Los biógrafos de la realiza la describieron como una mujer "fría, tranquila y eficaz" a la que le gusta permanecer en un segundo plano en los compromisos de la realeza.

Lady Susan Hussey, que estuvo casada con el difunto presidente de la BBC, Marmaduke Hussey, es madrina del príncipe de Gales.

Como dama de honor, Lady Susan se hizo cargo del día a día de la reina como la principal Lady in the Bedchamber ("Mujer de la alcoba"), un rol que se creó siglos atrás y consistía en asistir diariamente a la monarca, ayudándola a bañarse y vestirse, o entretener al rey o reina con música y baile. Isabel II modernizó su rol, y mantuvo a sus lady in waiting principalmente como damas de compañía en eventos oficiales y viajes.

Lady Susan asumió el cargo en 1960 para manejar la correspondencia de la reina, pero rápidamente se convirtió en su mano derecha indispensable y gran amiga de Isabel II. Tal era su cercanía con la Casa de Windsor, se le pidió que fuera la madrina del príncipe Guillermo y también que acompañara a la reina al funeral de su esposo en abril de 2021.

Y como la dama de honor más importante de Isabel II, Lady Susan tuvo una gran influencia sobre la casa real y ejerció un rol clave en los primeros días de Meghan Markle en palacio. Según el libro del biógrafo real Tom Bower, Lady Susan visitó a Meghan en Nottingham Cottage, cerca del Palacio de Kensington, para ofrecerle ayuda y consejos para su nueva vida en la realeza. Y Meghan no quiso aceptar su ofrecimiento.

