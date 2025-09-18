Hay un fantasma que recorre Rusia: el de los diseñadores latinoamericanos que se lucieron en el Moscow Fashion Week

Se celebró una nueva edición de Moscow Fashion Week en la capital rusa y, aunque es un país alejado geográfica y diplomáticamente, los diseñadores latinoamericanos se destacaron.

Los países que marcaron su impronta en el clima helado de la ex Unión Soviética fueron Brasil, Guatemala y Nicaragua que presentaron sus colecciones junto con talentos de Estados Unidos, Sudáfrica, China, España y Armenia.

La inspiración en el diseño desde Tarkovski, tradición y armtaduras medievales

La marca brasileña Artemisi rindió homenaje al legendario cineasta ruso Andréi Tarkovski, impregnando la colección de sueños futuristas y cósmicos. Mayari Jubini se inspiró en referencias históricas, incluyendo armaduras medievales de caballero reinventadas con faldas de cadena y corsés de cuero adornados con adornos. Minifaldas con impresión 3D, patrones personalizados, flecos y cristales brillantes aportaron un toque moderno y vanguardista.

Artemisi

“El cinetismo, en particular sus expresiones artísticas de la década de 1950, sirvió de base para explorar cómo los efectos visuales, el movimiento y la ilusión pueden fusionarse en la moda. También me influyó el cine escultórico, especialmente las obras de Andréi Tarkovski, donde cada fotograma evoca tiempo, memoria y profundidad sensorial. Estas referencias me llevaron a crear prendas que difuminan la línea entre lo real y lo surrealista, combinando técnicas avanzadas con una refinada artesanía manual”, compartió Mayari Jubini.

Mariandrée Gaitán, de Guatemala, presentó una colección romántica y etérea. Tonos pastel con delicados destellos de pedrería que contrastaron con detalles en negro para crear un dramatismo teatral. “Creo que esta participación puede abrir puertas para la industria de la moda guatemalteca al crear puentes culturales y comerciales, fomentar la inspiración mutua y posicionar a nuestro país como una fuente de diseño de alta calidad, creativo y competitivo a nivel mundial", explicó la diseñadora.

Mariandrée Gaitán

Desde Nicaragua, Joseph Mendoza presentó "Mocuana", una colección que reinterpreta la vestimenta tradicional nicaragüense femenina.

Joseph Mendoza

Joseph Mendoza



Los destacados de Moscú

La última colección de la marca moscovita Ruban se basa en tonos suaves y cálidos, donde tejidos ligeros y translúcidos flotan y se entrelazan con delicados tejidos. Las piezas más impactantes: faldas que se abren como fantasías submarinas, siluetas de medusas adornadas con motivos florales que parecen flotar por la pasarela con una ligereza onírica.

Ruban

Alena Akhmadullina presentó una propuesta que entrelaza su folclore y las bellas artes con formas vanguardistas. Las prendas trascienden su forma para convertirse en exquisitas metáforas visuales.

Alena Akhmadullina

Yana Besfamilnaya

Gapanovich

Yana Besfamilnaya transformó la pasarela en una estación de esquí nevada para su colección de invierno “Apres Ski” y la colección de Gapanovich fusionó el ballet con la practicidad de la ropa deportiva.

