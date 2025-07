PATIOarts presentó “Los 5 sentidos del diseño”: una instalación inmersiva de arte y texturas creada por Marcelo Mazza

Del 1 al 20 de julio, el histórico Patio Bullrich se convierte en el escenario de “Los 5 sentidos del Diseño”, una instalación inmersiva creada por el interiorista Marcelo Mazza en colaboración con el artista Francisco Verni. La propuesta forma parte del ciclo PATIOarts, una iniciativa cultural del shopping que promueve el cruce entre arte, diseño y experiencias sensoriales.

“Todos los cuerpos, el cuerpo”, una exposición con el principio de El Eternauta: “Nadie se salva solo”

“Cuando visitamos un lugar, percibimos texturas, aromas, luces. Esta muestra nació con el objetivo de explorar cómo cada uno de los sentidos puede integrarse al diseño de interiores”, explicó Mazza en diálogo con Perfil. En su recorrido, la instalación invita a vivir una experiencia que trasciende lo visual: materiales nobles, fragancias, iluminación, sonidos y hasta una propuesta gastronómica se combinan para habitar el arte desde una dimensión profundamente emocional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El enfoque de Mazza no es decorativo, sino vivencial. “Los sentidos tienen que ver con mi esencia. Siempre pensé el diseño como una experiencia, y esta fue una oportunidad para mostrarlo en un entorno distinto”, señaló el diseñador, quien lidera su propio estudio y tienda en el Distrito Arenales, uno de los polos clave del diseño porteño.

Uno de los desafíos fue, justamente, representar el sentido del tacto. “Quería que la gente se sintiera cómoda tocando, por eso incluimos materiales diversos. El diseño no se mira, se vive”, sostuvo Mazza.

Michael Madsen, un actor fetiche de Tarantino que interpretó inolvidables villanos carismáticos

La muestra también incluye obras en madera de Francisco Verni especialmente concebidas para esta propuesta, así como una instalación participativa inspirada en tallos de diente de león, que invita a los visitantes a escribir deseos. Como cierre multisensorial, el proyecto PUROCACAO del chocolatier Rodrigo Bauni representa el sentido del gusto, con chocolates artesanales elaborados con cacao agroecológico de origen 100% americano.

Agustina Garay Schang, jefa de Marketing y Comercial de Patio Bullrich, destacó el espíritu de esta iniciativa: “Queremos que la experiencia de compra sea mucho más que eso. Patio Bullrich es un ícono del lujo, pero también del lujo que emociona. Por eso buscamos que nuestros visitantes puedan vivir el arte, el diseño y la moda con los cinco sentidos”.

Garay Schang señaló que la alianza entre arte y retail responde a una lógica natural: “Cada prenda que se vende en el shopping también es una obra de arte. Queremos que el arte dialogue con el espacio comercial, que se integre a la vida cotidiana”.

La propuesta de PATIOarts responde a una curaduría dinámica que se renueva mes a mes. Ya pasaron por el espacio exposiciones como “Parque de las Delicias” de Carlota Ronchietto, “Del paisaje a las geometrías” de Mariano Cornejo, y una muestra colectiva de Galería Lateral con obras de TrosmanChurba, Julián Prebisch y José Pereyra Lucena, entre otros. También se destacaron propuestas de Ana Gallart, Yas Cohen, Maco García, Kevin Berdi y Graciela Naum, consolidando a PATIOarts como un punto de referencia para el arte contemporáneo en entornos comerciales.

En los próximos meses, se sumarán nuevas experiencias, entre ellas una muestra de Milo Lockett. “Buscamos que el arte sea accesible, que inspire y sorprenda. No queremos una galería tradicional, sino un espacio vivo”, señaló Garay Schang.

Lollapalooza Argentina anunció las fechas de su edición 2026: cuándo se pueden comprar las entradas

Marcelo Mazza es uno de los referentes del interiorismo argentino, con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Su modelo de trabajo integral, bajo el formato “llave en mano”, combina creatividad, funcionalidad y estética en proyectos que abarcan desde diseño de interiores hasta la creación de identidad para marcas y eventos.

Formado en artes escénicas en el Teatro Colón y con experiencia en escenografía en Los Ángeles, Mazza supo fusionar ambas disciplinas para desarrollar un enfoque único, en el que cada ambiente se concibe como una puesta en escena. Esta visión lo llevó a intervenir desde exclusivos departamentos en torres hasta casas en barrios privados y locales comerciales de firmas de lujo.

“Todo lo que hago tiene que producirme algo. Si no me emociona a mí, no puedo crear para los demás”, resume Mazza, que ya trabajó para marcas internacionales como Disney, Samsung y Banco Santander.

“Los 5 Sentidos del Diseño” puede visitarse de forma gratuita todos los días de 10 a 20 h hasta el 20 de julio, en el Nivel 1 de Patio Bullrich (Posadas 1245, CABA). Una propuesta que transforma el diseño en experiencia y convierte al arte en parte de la vida cotidiana.

LV/DCQ