Michael Madsen, un actor fetiche de Tarantino que interpretó inolvidables villanos carismáticos

Michael Madsen, conocido por sus papeles en Perros de la calle y Kill Bill, de Quentin Tarantino, falleció este jueves a los 67 años de un ataque al corazón. "Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, al que muchos echarán de menos", comunicaron sus agentes Susan Ferris y Ron Smith en conjunto con su publicista, Liz Rodríguez. El actor fue encontrado muerto en la mañana del jueves en su casa de Malibú, en California.

A largo de una carrera de más de 40 años, Madsen participó en más de 300 producciones. Sus papeles más memorables fueron como Mr. Blonde, el criminal psicópata que disfrutaba torturar a un policía en Perros de la calle, y Budd, el hermano menor del villano en Kill Bill. También apareció en Thelma & Louise, La ciudad del pecado y Había una vez en Hollywood.

Un hilo conductor de sus interpretaciones destacadas podrían ser sus villanos carismáticos y antihéroes en el cine. Nacido en Chicago, hijo de Elaine Melson, cineasta y escritora ganadora de un Emmy, y Calvin Madsen, bombero y veterano de la Segunda Guerra Mundial. De joven, Madsen fue un adolescente rebelde que encontró refugio en el cine y el teatro. Estudió en el prestigioso Steppenwolf Theatre Company de Chicago, bajo la dirección de John Malkovich, donde participó en obras como De ratones y hombres y Un tranvía llamado deseo. Antes de dedicarse a la actuación, trabajó en oficios diversos como pintor, mecánico y celador en un hospital.

Thelma & Louise, The Doors y el camino a Quentin

Madsen debutó en el cine en 1982 con un pequeño papel en Against All Hope y participó en series de televisión como St. Elsewhere y Miami Vice. Su primera gran oportunidad llegó en 1983 con un papel secundario en WarGames. Su carrera despegó en 1991 con papeles en Thelma & Louise (como el novio de Susan Sarandon) y The Doors de Oliver Stone, donde interpretó al actor Tom Baker.

Su rol más icónico llegó en 1992 con Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino, donde interpretó al sádico Mr. Blonde. A partir de entonces el vínculo con el director se sostuvo y participó en varias películas, incluyendo Kill Bill: Vol. 2 (2004) como Budd, The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Entre otros trabajos destacados, Madsen participó en Donnie Brasco (1997) como Sonny Black, junto a Al Pacino y Johnny Depp, Species (1995), Sin City (2005), Free Willy (1993), apareció en el video musical de Michael Jackson You Rock My World (2001) y en Black Widow de Iggy Azalea (2014).

Además de actuar, Madsen incursionó en la poesía, publicando libros como Burning in Paradise (ganador del Firecracker Alternative Book Award en 1999) y trabajó en fotografía.

Madsen estuvo casado tres veces: con Georganne LaPiere (hermana de Cher, 1984-1988), Jeannine Bisignano (1991-1995, con quien tuvo dos hijos: Christian y Max), y con DeAnna Madsen (1996-2025, con quien tuvo tres hijos: Hudson, Calvin y Luke, y un hijastro). En total, tuvo seis hijos. Uno de los momentos más trágicos de su vida fue el suicidio de su hijo Hudson en 2022, a los 26 años, en Oahu, Hawái.

Conocido por su voz rasposa, y una presencia imponente, Madsen dejó una marca indeleble en el cine, especialmente en los trabajos de Quentin Tarantino. Su interpretación de Mr. Blonde en Reservoir Dogs, con la icónica escena de la tortura al ritmo de Stuck in the Middle with You, permanece como una de las más memorables de su carrera. Michael Madsen será recordado como un ícono del cine de culto y un talento único cuya intensidad y carisma dejaron huella en generaciones de espectadores.