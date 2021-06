Isabel Allende revela el error que cometió al huir con un amante argentino

Isabel Allende se suma al streaming para contar su vida a través de la biopic Isabel. La miniserie de tres capítulos sobre la escritora chilena se estrena el viernes 4 de junio en Amazon Prime y abarca su labor como periodista y escritora, su familia y el feminismo, entre otras temáticas. Y también el momento en el cual abandonó a su familia por un amante argentino.

Allende contó en una entrevista con El Comercio que en el segundo capítulo se narra la historia sobre su amante argentino. “La culpa mayor aparece en el segundo episodio, cuando me fui con un amante argentino y abandoné a los niños”, aseguró la escritora al medio peruano. Y agregó: “Eso no me lo he perdonado nunca. Verlo en la pantalla me devolvió toda la culpa”.

Si bien Isabel Allende no reveló el nombre de su amante, se espera que en la biopic haya más detalles sobre ese hecho. Lo que se conoce hasta el momento, es que la escritora dejó a su marido y a sus hijos para escaparte con el argentino y que hasta el día de hoy se arrepiente porque “generó mucho daño”. “Fue una tontería”, indicó.

Isabel, la serie sobre la escritora

Isabel Allende es una de las escritoras latinoamericanas más importantes del mundo. A los 78 años lleva vendidos más de 74 millones de libros y sus novelas fueron traducidas a más de 42 idiomas. A todo ese éxito profesional se suma una vida con momentos muy dolorosos y los productores de la biopic creyeron que esa combinación atraería al público general y a los fans de Allende.

En Estados Unidos, la producción fue lanzada por HBO Max pero en América Latina se podrá ver por Amazon Prime a partir del viernes. El rol de la escritora es interpretado por la actriz Daniela Ramírez y se abarca toda su vida. Desde su infancia hasta su ascenso al éxito como escritora, pasando por sus inicios en el periodismo, su exilio en Venezuela, la relación con su esposo e hijos y la creación de La casa de los espíritus, una de sus obras más aclamadas.

Uno de los momentos más difíciles para Allende fue la enfermedad de su hija Paula y su posterior muerte. Todo eso estará en la biopic y según la propia escritora “prefirió no ver algunas partes para no recordar momentos sumamente dolorosos”.